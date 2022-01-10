聯準會今年升息4次戰鼓頻催 市場反映這只是個開始

摩根大通執行長戴蒙表示，如果通膨不降溫，今年升息四次還嫌少。(路透)

華爾街各大銀行如今預測，美國今年將從3月起升息 四次，比去年12月底認定的三次更為急進。摩根大通執行長戴蒙甚至表示，如果通膨不降溫，今年升息四次還嫌少。市場也漸漸反映，聯準會 今年四次升息只是升息周期的開始。

高盛 、摩根大通和德意志銀行都發布報告，預測聯準會2022年將至少升息四次，高盛還預計，聯準會最快將在7月開始削減規模超過8兆美元的資產負債表，即所謂的「量化緊縮（QT）」。

戴蒙接受CNBC訪問時表示，聯準會或許能夠藉由升息來控制通膨，同時避免對經濟造成太大衝擊。他說：「如果運氣好的話，聯準會可以成功降溫，將實現他們所謂的軟著陸，這有點像穿針引線。」

不過，戴蒙也表示，通膨可能比聯準會預料得更嚴重，升息的次數就得比目前預期更多。 「如果只加四次，我個人會感到吃驚，」 他還說，「四次25個基點的升息是非常非常少的，而且很容易就被經濟吸收了。」

同時，德意志銀行在預測四次升息的研究報告中說，美國經濟在實現充分就業方面取得更多進展。德銀預料，聯準會將在第3季開始縮表。

聯準會今年四次25個基點升息的聲音既已震天價響，交易員可能很快就會尋求提防緊縮腳步更快的風險。

交換契約已經顯示，到今年年底，聯準會的目標利率將上升88個基點，許多人認為這表明市場預期2022年會升息三次，甚至可能會有第四次。鑒於美國本周將發布重要的通膨數據，加上聯準會高層官員的證詞，這可能只是更大規模重新定價的開始。

預期升息次數的上升周期一直持續到2024年。選擇權交易員預料到2024年初可能將有8次25個基點的升息，高於之前預期的6次左右。如果聯準會官員本周對於因應通膨壓力的立場不變，選擇權市場的緊縮動能可能持續。高於預期的消費價格通膨數據也可能為這一趨勢火上澆油。

不過，也有一些投資人認為，美國的通膨可能已經接近高峰。

芝加哥Cresset Capital Management投資長Jack Ablin說：「我們已經看到供應鏈問題得到緩解，即使沒有升息，在所有其他條件相同的情況下，我們將看到通膨可能在本季退燒。」