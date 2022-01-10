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科技出現反彈 那指止連四跌

財經新聞組／綜合報導
美股10日尾盤出現反彈，主要科技股扭轉了早盤跌勢，結束了那斯達克綜合指數連續4個交易日的下跌。美聯社
美股10日尾盤出現反彈，主要科技股扭轉了早盤跌勢，結束了那斯達克綜合指數連續4個交易日的下跌。美聯社

美股10日尾盤出現反彈，主要科技股扭轉了早盤跌勢，結束了那斯達克綜合指數連續4個交易日的下跌。

那指在盤中大跌逾2%後收漲6.93點或0.05%至1萬4942.83點。史坦普500指數下跌6.74點或0.14%至4670.29點。道瓊工業綜合指數下跌162.79點或0.45%至3萬6068.87點，也脫離盤中低點。

大型科技股早盤承壓，但隨著交易時間過去開始止穩。亞馬遜、特斯拉和蘋果在盤中大跌後都小幅上揚。

隨著利率飆升，美股今年開局艱難。指標10年期美國國債殖利率在去年底收於1.51%附近後，於10日上午一度站上1.8%，但稍後回落至該水平之下。高盛9日預計聯準會(Fed)將在2022年升息4次，顯示華爾街越來越預期Fed將採取積極措施來遏制通膨。

那指盤中最低點，較去年11月創下的收盤高點低逾9%，接近修正邊緣。摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在報告中表示，投資人應該買進下跌的股票。

Boston Private Wealth資訊長沙科西亞(Shannon Saccocia)表示，美國經濟應該承受得住利率進一步走升，「買進一些高估值的成長型個股，不盡然是非做不可的事。但從經濟觀點而言，我的確相信未來幾季將繼續出現成長，因此在當前利率環境中還是有不少正面訊息。」

摩根大通CEO戴蒙10日表達出樂觀的態度，他表示，就算Fed在一年中升息4次以上，但仍預計今年將出現強勁成長。

戴蒙在第40屆摩根大通年度醫療保健會議上指出：「我認為，自經濟大蕭條之後的某個時點看來，去年將實現史上最好的成長。」「市場可以有與經濟無關的波動，這種成長可以證明市場是合理的。我們預計隨著利率的上升，今年的波動性將會很大。」

在宣布收購Zynga後，電子遊戲發行商Take-Two下跌13.13%。服裝股Nike和Tapestry分別下跌4.14%和4.68%。在表示Omicron變種病毒重創其第4季業績後，Lululemon下跌1.91%。

本周有繁忙的經濟數據和Fed新聞待發布。Fed主席鮑爾定11日在參議院小組的提名聽證會上作證，而Fed理事布雷納德(Lael Brainard)被提名為副主席一職的聽證會定於13日舉行。雖然預計兩人都將得到確認，但聽證會可能會提供有關貨幣政策未來的關鍵資訊。

《道瓊》估計，12日公布的12月消費者物價指數(CPI)預計將同比成長7.1%。衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)定13日公布。

財報季也從本周開始，金融巨頭摩根大通、花旗集團和富國銀行將於14日發布上季業績。

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