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經濟學家估Fed最快3月升息 薪資成長強勁給力

編譯洪啟原／綜合報導
多位經濟學家預估，美國聯準會（Fed）最快3月啟動升息周期，他們此時對美國就業數據的關注減少，轉向觀察薪資強勁成長和失業率持續降低等現象。(美聯社)
多位經濟學家預估，美國聯準會（Fed）最快3月啟動升息周期，他們此時對美國就業數據的關注減少，轉向觀察薪資強勁成長和失業率持續降低等現象。(美聯社)

多位經濟學家預估，美國聯準會（Fed）最快3月啟動升息周期，原因是官員轉向聚焦薪資強勁成長和失業率持續降低等現象。

儘管美國7日公布的12月新增就業數銳減至19.9萬，尚不及市場預估53.7萬的一半，但一些經濟學家聚焦薪資上漲和12月失業率降至3.9%，接近疫情前的3.5%失業率。美國12月平均時薪月增0.6%，換算成年增率為4.7%。

摩根大通經濟學家預估，Fed最快3月開始升息，比之前預估的6月提前。美銀（BofA）美國經濟學家朱諾（Stephen Juneau）說：「即使名目就業數稍微疲軟，當你深究其中的細節，仍能找到較為樂觀的理由。」

朱諾也說：「所有這些數據都顯示，勞動市場非常緊俏。這支持我們對Fed將提前在3月升息的看法。」

巴克萊銀行經濟學家也預估，美國最新的就業數據，使他們更加確信Fed將在3月升息，研判Fed甚至可能在本月的決策會議出乎預料宣布結束購債計畫。

先鋒集團（Vanguard）首席投資經濟學家Andrew Peterson表示，他的團隊正討論是否把Fed首度升息的預期時間提前至3月。他說：「薪資上揚和通膨使Fed決策官員感到非常擔憂。」

外界對Fed加快緊縮貨幣政策的預期轉強，主要因Fed關注的焦點轉向，包括抑制持續升高的通膨，不再是幫助勞動市場重返疫情爆發前的水準。

升息 就業 疫情

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