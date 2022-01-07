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那指5天跌4.5% 近1年單周最糟

財經新聞組／綜合報導
史坦普500指數7日下跌，結束艱難的一周，由於2022年開年利率飆升，股市面臨壓力。科技股領跌。美聯社
史坦普500指數7日下跌，結束艱難的一周，由於2022年開年利率飆升，股市面臨壓力。科技股領跌。美聯社

史坦普500指數7日下跌，結束艱難的一周，由於2022年開年利率飆升，股市面臨壓力。科技股領跌。

那斯達克綜合指數再次下跌144.96點或0.9%收1萬4935.9點。史指下跌 19.02點或0.41%至4677.03點，為去年9月來首度連4跌。道瓊工業平均指數下跌4.81點或0.01%至3萬6231.66點。

以科技股為主的那指創2021年2月以來最糟單周走勢，在2022年前5個交易日下跌4.5%。史指下跌1.8%，而道指僅小跌0.29%，因為投資人在利率上升情況下，輪轉至一些價值股。

ZEGA Financial CEO佩斯特里切利(Jay Pestrichelli)表示：「在走過非常強勁的2021年之後，美股正在經歷某種轉變。」「相對於股指，個股的波動性更大，股市的領導地位出現變化，因為隨著利率上升，投資人對2021年高漲的科技股有了不同的想法。」

10年期美國國債殖利率7日升至1.79%，從2021年年底的1.51%水平延續2022年的驚人走勢。聯準會(Fed)5日公布的12月會議紀錄是主要催化劑。會議紀錄顯示，Fed準備以比預期更快的速度縮減經濟援助，包括在升息的同時採取措施縮減資產負債表。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示，「Fed政策的轉變往往會讓市場擴大波動性。」

隨著殖利率上升，科技股7日進一步下跌，投資人本周繼續輪流退出該行業。隨著利率迅速上升，投資人正在拋售風險較高的股票，這些股票未來獲利成長可能估值過高。

Microchip Technology是那指跌幅最大的股票之一，下跌3.95%。其他半導體股票也下跌，輝達和AMD下跌約3%。Netflix下跌2.21%，Twilio下跌3.59%。

勞工部報告，美國經濟在12月新增就業崗位遠低於預期。數據顯示，12月非農就業人數增加19.9萬，但《道瓊》經濟學者之前預計為增加42.2萬。

雖然總體數據令人失望，但就業報告中的一些內容顯示經濟形勢正在改善和通膨上升。平均時薪成長0.6%，高於預期。失業率降至3.9%，為2020年2月以來最低水平，遠低於預期的4.1%。

因此，在就業報告發布後，市場進行一些消化，殖利率繼續攀升。

在科技股輪轉中，軟體股是本周受衝擊最嚴重的類股之一，Salesforce本周下跌10%、Adobe下跌約9%。Crowdstrike下跌約7%。幾乎所有大型科技股本周都下跌。Netflix本周下跌10%，微軟下跌6%，Alphabet下跌約5%。

然而，即使科技股拖累大部分股市下跌，但價值股表現強勁，尤其是能源和金融股。Schlumberger和Hess本周上漲約17%。富國銀行本周上漲14%，Regions Financial上漲15%。

其他個股方面，GameStop上漲7.34%，之前消息指該公司正冒險進入加密世界，投資於非同質貨幣(NFT)和數位貨幣合作夥伴關係以創造遊戲和其他項目。

殖利率 投資 就業

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