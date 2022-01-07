克魯曼：Fed今年考慮升息是對的 但去年政策沒錯

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄顯示，決策官員醞釀在今年升息 。這麼做妥當嗎？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）認為，Fed此刻考慮提高利率 ，是正確的。

克魯曼去年在紐約時報頻頻撰文呼籲Fed切勿太早升息，以免扼殺經濟復甦。他6日則在紐時專欄中指出，現在「看來美國經濟接近產能」，為抑制居高不下的通膨，此時Fed考慮升息是對的。

不過，克魯曼也指出，會議紀錄顯示Fed決策官員擔心通膨，並預期在今年提高利率，「不表示他們承認去年維持利率在低點就錯了」。比方開車上路，有時需要踩油門加速，有時則需要減速，視不同的路況而定 。

2021年的情況是，經濟從封鎖防疫嚴峻時期快速反彈，但復甦之路不均衡。唯恐染疫的恐懼心理，限縮了對餐館等服務的需求；另一方面，汽車、家電等耐久財需求卻暴增。需求朝實體物品傾斜，供應卻受限，導致耐久財價格相對於服務價格大幅上揚。這種「相對的」通膨，勢不可免。

然而，「整體的」通膨有可能壓得較低，做法是壓抑服務價格——比方說藉由減少對家庭的財務援助，或提高利率以限縮民間支出。但這麼做連帶會壓縮服務業聘僱人數。換言之，在2021年，通膨率壓不下來，否則必得付出就業復甦大幅減緩的代價。高失業率不僅就眼前而言是壞事，也會導致長期惡果。

克魯曼說，假定2021年通膨竄升不致演變成「工資-物價螺旋上升」，在這種情況下抑制復甦，將鑄下大錯，甚至釀成無數家庭陷入失業、生計無著的悲劇。由此觀之，2021年接受通膨走高一段時日，這種政策應是正確的。

去年美國經濟雖傳出壞消息，通膨率竄升到數十年最高，所幸也有好消息，快速的成長和就業創造使失業率陡降。綜觀之，回顧過去一年，克魯曼認為2021年美國經濟政策其實「相當的好」，得以在疫情持續造成供應鏈瓶頸等亂象的同時，讓經濟既不會太冷也不致太熱。

隨著時序進入2022年，在美國經濟接近產能的此刻，Fed考慮升息抑制通膨，正當其時。至於能否平順讓通膨緩和下來？Fed認為辦得到，多數獨立預測師和克魯曼本人也認為如此。