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科技股續不振 那指連跌3日

財經新聞組／綜合報導
在前一日科技股遭大幅拋售後，6日美股在震盪中繼續下跌。(路透)
在前一日科技股遭大幅拋售後，6日美股在震盪中繼續下跌。(路透)

在前一日科技股遭大幅拋售後，6日美股在震盪中繼續下跌。

道瓊工業平均指數下跌170.64點或0.47%至3萬6218.45點。史坦普500指數下跌4.53點或0.%1收4696.05點。那斯達克綜合指數下跌19.31點或0.13%至1萬5080.86；那指前2個交易日下跌約4%。

幾支科技股繼續下跌，因為投資人繼續拋售高估值個股。特斯拉和Netflix分別下跌2.15%和2.51%。在大型科技股中，蘋果下跌1.67%。亞馬遜和Alphabet分別下跌0.67%和0.02%。然而，Meta Platforms上漲了2.56%。

SoFi投資策略負責人楊恩(Liz Young)說，「投資人正試圖了解不同的領漲類股會是什麼樣子：大家都習慣於認定科技每天都是贏家，但今年不會是如此。」「在2021年結束時，仍有很多投資人加碼科技股。這是個真正確保投資組合不會過度暴露於許多高科技遇到利空的機會。」

在聯準會(Fed)12月會議紀錄顯示正準備以比預期更快的速度取消其經濟支援後，對利率敏感的股票上揚。官員們討論了縮減資產負債表的可能，以減少其在疫情時期的寬鬆貨幣政策。

隨著投資人6日繼續消化會議紀錄，10年期美國國債殖利率在去年收於1.51%之後飆升至1.75%以上。

地區銀行Fifth Third和區域的漲幅分別達4.18%和4.86%。花旗上漲3.28%，富國銀行和美國商銀行均上漲逾2%。

由於原油價格上漲2%，能源股也提振市場。Diamondback Energy上漲4.69%，Devon Energy上漲3.78%，Occidental上漲2.99%。

Fed畫減少其持有的美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)的數量，並已開始縮減債券購買，並準備在縮減結束後升息。

楊恩說，「市場上有很多新投資人從未見過升息周期。」「縱觀美股歷史，這還算不上是死刑，對整個科技來說也不是死刑。從歷史上來看，第一次升息雖讓昨天每個人都害怕，但對股市也沒有那麼不利。」

會議紀錄5日公布後，美股下跌。藍籌股道指在盤中觸及歷史紀錄後收低392.54點或1.07%，史指下跌 1.94%。以科技股為主的那指創下2月以來最大單日跌幅，達3.34%。

在其他個股方面，在摩根史坦利調升評級後，Allbirds飆升12.23%；自11月上市以來，這支品牌股票一直在掙扎。

Walgreens Boots Alliance強勁的財報發布後一度走升，但收跌2.89%。與此同時，即使第3財季虧損，Bed Bath & Beyond仍大漲7.97%。

勞工部報告，截至1月1日當周，首次申請失業保險金人數增至20.7萬人。接受《道瓊》調查的經濟學者預計申領失業救濟金人數將達19.5萬人。

勞工部將在7日發布重要的非農就業報告，預計將顯示經濟在12月增加42.2萬個工作崗位。然而，薪資處理公司ADP 5日報告，公司本月新增遠高於預期的80.7萬個職位，代表勞工統計局7日的數據可能出現意外上調。

投資 勞工部 指數

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