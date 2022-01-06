愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

瀏覽器新創公司Brave宣布，Brave瀏覽器全球每月活躍用戶突破5,000萬戶，連續五年用戶數增加一倍，12月每日活躍用戶平均達1,550萬戶，凸顯隨著加密熱潮興起，這個以區塊鏈技術打造的瀏覽器也漸受歡迎。

加密貨幣 網站CoinDesk報導，Brave當前的市占率仍然很小。相較下，Firefox每月有約2.11億名活躍用戶，遑論與全球瀏覽器龍頭Google 旗下Chrome用戶數的差距。

主打隱私 保護的搜尋引擎Brave Search在去年6月推出，按年計算已累積23億次查詢。Brave也在去年推出加密錢包Brave Wallet、私人視訊通話服務Brave Talk等產品。

Brave共同創辦人兼執行長Brendan Eich說，Brave度過很成功的一年，擴展了產品類別和區塊鏈生態系，也與有共同願景的合作夥伴互動，一起追求擺脫科技巨頭束縛的自由網路。他表示：「我們的目標是用戶數在2022年再度增加一倍。」

Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，當使用者選擇收看廣告時，便能獲得一些BAT幣（Basic Attention Token），這些代幣可直接用來打賞創作者。