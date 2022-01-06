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Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

近幾周來，聯準會（Fed）官員頻頻釋出政策立場「轉鷹」的風聲，但投資人似乎不以為意，尤其滿手科技股的投資人還是勇於加碼買進。結果便是：Fed上月貨幣決策會議紀錄一發布，露出比預期更銳利的「鷹」爪，似乎正開始刺破科技股泡沫，至少已洩了一些氣。

巴隆周刊（Barron's）報導，Fed會議紀錄內容之所以讓市場聞之色變，不僅是因為最快3月就啟動升息循環的機率大增；尤有甚者，Fed官員還贊成「提早、加快」縮減Fed資產負債表規模（即「縮表」）。消息傳出，估值已飛上雲霄的科技股遭投資人砍殺得血流成河。

情況有多慘？看「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦基金「方舟創新ETF」（ ARK Innovation）的表現便知端倪。這檔大舉投資高成長型科技股的ETF在5日暴跌7.1%，是2020年9月來最黑暗的一天，使2022開年迄今跌幅擴大至9%。

事實上，根據Bespoke投資集團提供的資料，方舟這檔在新冠肺炎疫情嚴峻時期漲勢一飛沖天的基金，從美股2020年2月登上疫前高峰至今的表現，已變得落後那斯達克100指數17.9個百分點，而該基金領先標普500指數的漲幅差距也縮小至6.6個百分點。

原本高唱「鴿」調的Fed，如今不但轉「鷹」，「鷹」爪還比預期銳利得嚇人，已使投機色彩濃厚的科技股泡沫承受巨大壓力。然而，從許多角度來看，美股5日發生的事稱不上是出乎預料之外，只是眾人沒料到這一天會來得這麼快。

現在投資人必須思考的問題是：新一波輪動走勢會持續多久？科技股前方還要吃多大苦頭？近年來，華爾街已多次喊出「成長股轉價值股」的大輪動來臨，卻總是曇花一現就化為烏有。這一次是玩真的嗎？到目前為止，這波輪動看來方興未艾。

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