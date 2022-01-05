大仁說財經 | 債券殖利率大升，股市投資人卻大表歡迎

殖利率攀升，股市卻大漲。（路透）

華爾街正在經歷一個顛簸時刻。長期國債殖利率 大幅上漲，股票投資人為債市的大動作歡呼雀躍。這種情況不會經常發生。那麼為什麼會如此呢？

利率上升對股市來說應該是一個壞兆頭。從理論上講，10年期美國國債殖利率攀升應該會使房貸和其他類型的消費和商業貸款變得更加昂貴。

債券 殖利率飆升通常也與通膨上升有關。這是最近消費者面臨的一個大問題，而且由於擔心聯準會(Fed)將提高短期利率以控制物價飆升，債券殖利率一路上升。這對股市來說也不是一個好兆頭。

然而，利率仍處於歷史低位，10年期債券殖利率目前只有1.69%左右。這就是為什麼富國銀行投資研究所全球固定收益策略師威爾森(Peter Wilson)最近將殖利率與高通膨之間的關係稱為「異常配對」的原因。

但是看看利率在短時間內上升多少和多快。10年期國債殖利從去年底的1.51%、2020年底的0.92%走升，代表在短短幾天內就飆升了10%以上，在一年多一點的時間裡飆升了80% 。

雖然Fed今年會多次提高短期利率，但投資人似乎並不認為債券殖利率會從目前水平再攀升多少。這可能會推動股市進一步上漲。

Ameriprise首席市場策略師喬伊(David Joy)在2022年展望報告中寫道，今年債券殖利率「預計將面臨進一步的上行壓力」。他認為，它們可能會突破2%左右，這將導致美國國債的「回報乏善可陳」。

很少有人預測會出現導致債券殖利率大幅走高的衝擊類型。專家認為，股市看起來仍然比債市更具吸引力，因為預計全球經濟將繼續從新冠疫情中復甦。

這應該會帶來更強勁的漲幅，但也可能伴隨著更高的通膨。

LPL Financial固定收益策略師基倫(Lawrence Gillum)在2022年的最新報告中表示：「預計利率將在2022年小幅走高，這是根據高於歷史趨勢的近期通膨預期，以及一旦新冠變種病毒的影響消退後經濟成長預期會改善。」

他補充說，預計10年期美國國債殖利率到2022年底時將接近當前水平，為1.75%至2%。

基倫寫道：「全球老化人口需要收入、全球債務水平上升以及股市持續牛市，都可能會阻止利率大幅上漲。」

摩根大通基金首席全球策略師凱利(David Kelly)在2022年的報告中表示，已經退休或在大辭職潮中準備退休的投資人渴求獲得更多收入，這可能會推高股市。

他指出，國際股市往往支付比美國債券和股票收益高得多的股利。他表示，房地產和大宗商品等另類資產的表現也可能優於債券。

凱利寫道：「進入新的一年，一個很好的解決方案是重新平衡美股、國際股、固定收益和另類股票的部位，以提高長期回報前景並預防2022年可能出現的意外。」