Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數 在2022年首次收跌。

藍籌股道指數下跌392.54點或1.07%至3萬6407.11點，盤中一度觸及新高。史坦普500指數下跌92.96點或1.94%至4700.58點。科技股那斯達克指數暴跌522.54點或3.34%至1萬5100.17點，創去年2月來最糟單日走勢。

國債殖利率 大升至當日高點，對股指造成壓力，因為投資人消化了聯準會(Fed)最近一次的會議記錄；會議記錄顯示Fed正討論在今年晚些升息 後不久開始縮減資產負債表。

Fed現在正在縮減購債規模，並且已經向市場表明將在3月完成縮減後不久升息。但市場也在觀察Fed屆時如何處理其近9兆元資產負債表。會議紀錄顯示，官員們正在考慮縮減資產負債表並提高利率，以此作為取消寬鬆政策的另一種方式。

會議紀錄指出：「幾乎所有與會者都同意，在聯邦基金利率目標區間首次上調後的某個時機候開始縮減資產負債表可能是適當的。」

Infrastructure Capital Management CEO哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示，Fed縮表是「今年的關鍵風險」，「如果Fed開始縮減資產負債表，那將是災難性的。我認為它們會維持資產負債表不變；只有在通膨持續升溫下，才可能開始讓資產負債表縮減。」

如果發生這種情況，他說，「不僅是它們不再注入流動性，而是在取消流動性。」「當Fed從股市中取出流動性時，沒有人想進入股市，就像巴菲特出售可口可樂部份一樣。」

Fed還暗示可能會更加積極地升息，「與會者普遍指出，有鑑於對經濟、勞動市場和通膨的個人看法，可能有必要比早先預期的更早或更快地提高聯邦基金利率。」

大型科技股全面走跌，Netflix和Alphabet分別下跌4%和4.59%，Meta Platforms和微軟都下跌逾3%，蘋果則收跌2.66%。

在瑞銀調降評級後，Salesforce下跌8.29%。瑞銀還削減Adobe目標價，使其下跌7.14%。在晶片製造商方面，Advanced Micro Devices下跌5.73%，輝達和Marvell分別下跌5.76%和4.81%。

哈特菲爾德說，「投資人已從科技股、高成長股和動能股轉向價值股、周期性股和收益股。」「推動這種情況的肯定是流動性，而不是利率。只有有流動性，就會尋求動能，因為Fed正在迫使股票和債券上漲。如果Fed要撤出流動性，大家就想要最便宜和風險最低的。」

即使市場拋售，Honeywell和開拓重工仍維持不跌。美國商銀調升輝瑞評級，並指出該公司從新冠疫情療法中獲得的利潤為該股提供了上漲空間。輝瑞上漲2.02%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)說，「今年上半年美國經濟成長前景強勁，有利於周期性股票；但因Fed尚未正式展開升息周期，科技股的持續回調是不合理的。」