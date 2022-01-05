研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

美國聯準會（Fed）將公布聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12月會議紀錄，由於當時Fed宣布縮減購債步調加倍，並公布呈現個別官員利率預測的「點狀圖」，所以會議紀錄細節究竟如何，備受矚目。但華爾街研究員認為，市場關注焦點似乎擺錯地方。

財經網站MarketWatch報導，德意志銀行全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）表示，市場太專注於「點狀圖」，急著找尋Fed今年升息 幅度會有多大的線索；但市場其實應該聚焦於Fed的資產負債表——其規模在短短兩年內擴增一倍多，到去年底已膨脹到8.76兆美元。

薩拉維洛斯說：「Fed決定多快縮表（縮減資產負債表），將對金融情勢怎麼收緊，產生重大的影響。」

他解釋，若Fed決定迅速縮表，對長期債券、新興市場和股票就比較糟，且可能導致升息循環放緩。倘若縮表步調非常緩慢，應會抑制長債殖利率 升幅，但需要升息更多次，對美元的影響較大。

另一方面，薩拉維洛斯認為，市場對新冠變種病毒Omicron 的衝擊也解讀錯誤，太著重於觀察歐、美國家的反應如何，卻不太注意中國。他指出，全球最大港寧波已進入局部封鎖狀態。

他說：「我們上個月強調，供應鏈瓶頸已出現緩和跡象，但一些指標貨櫃運價指數又再度漲上歷史新高。未來幾周，中國能否成功控制住Omicron疫情 ，並且保持下去，對2022年的供給面至為關鍵。」