FT：CES開幕 元宇宙掀硬體淘金熱

元宇宙相關產品，是今年CES一大重點。美聯社

美國消費電子展（CES）本周登場，參展業者配合元宇宙 的問世，紛紛推出虛擬實境（VR）頭戴式裝置、感測器，以及相關晶片。英國金融時報報導，對投資 界來說，2022年正象徵元宇宙元年，將掀起一波擁抱相關硬體的「淘金熱」。

美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）股票策略師鮑威爾（Simon Powell）說：「回顧大眾化市場網際網路初期的淘金，第一階段最佳的押注就是硬體。」他並表示，這個過程最終需要更多的微處理器、龐大的運算能力、可穿戴裝置，將帶動相當於智慧手機早期的硬體需求。

鮑威爾還指出，蘋果一度達到3兆美元的市值，可能就是因為投資人看好蘋果即將推出和當初iPhone一樣具革命性的頭戴式裝置。

麥格理證券科技分析師 達米安．宋（Damian Thong，音譯）認為，輝達（Nvidia）和台積電股價大漲，也可以看見元宇宙所帶動對運算能力和雲端儲存的需求。

花旗最近一份報告列出十多檔可能因元宇宙應用受惠的股票，包括台灣伺服器設計商緯穎科技（6669）、以及中國大陸聲學元件供應商歌尔公司。

對於尚未被列名的日、韓廠商，也紛紛設法想跟著元宇宙蹭熱度。VIP研究和管理公司執行長崔真喆（Choi Joon-chul，音譯）說：「很多韓國CEO已有危機感，擔心若不調整，會被甩在後面。」美國避險基金達頓投資( Dalton Investments）分析師詹姆斯．林（James Lim）指出，南韓遊戲和娛樂業者已開始併購製片和軟體公司，以增強視覺效果，也讓他們的產品更能搭配元宇宙。

花旗分析師亞瑟．賴（Arthur Lai） 指出，投資人必須接納元宇宙勢必影響一般人使用社群媒體和娛樂並與人互動的方式。語音、眼球移動、手勢感應的科技若更有長進、頭戴式裝置也能擺脫給人「笨重」的印象，智慧手機、個人電腦、實體互動可能就會被取代。

金融時報報導說，要解決當前產品的一大障礙，就要能開發小而強大的電池，讓頭戴式裝置更輕，便於長時間配備，亞瑟．賴指出，Google 的Oculus系列，Sony的micro OLED 顯示器（有分析師預料會成為蘋果未來眼鏡重要元件）、以及台灣光學鏡頭製造商玉晶光（3406），都是出色的佼佼者。