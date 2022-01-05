美CES本周開幕 投資人掀起元宇宙硬體「淘金熱」

元宇宙相關產品，是今年CES一大重點。（美聯社）

美國消費性電子大展（CES）本周登場，參展業者配合元宇宙 問世，紛紛推出虛擬實境頭戴式裝置、感測器，以及相關晶片。英國金融時報（FT）報導，對投資 界來說，2022年正象徵元宇宙元年，將掀起一波擁抱相關硬體的「淘金熱」。

美國投資銀行 Jefferies 證券策略師 Simon Powell 接受金融時報訪問時指出：「回顧大眾化市場網際網路初期的淘金，初步最好的押注就是硬體。」發展的過程中，需要更多的微處理器、大量的運算能力、可穿戴裝置，將帶動相當於智慧手機早期的硬體需求。

Powell指出，蘋果一度達到3兆美元的市值，可能就是因為投資人看好蘋果即將推出和當初iPhone一樣革命性的頭戴式裝置。

麥格理證券科技分析師 Damian Thong認為，輝達（Nvidia）和台積電股價大漲，也可以看見元宇宙所帶動對運算能力和雲端儲存的需求。

花旗最近一份報告列出十多檔可能因元宇宙應用受益的股票，包括台灣伺服器設計商緯穎科技（6669）、以及中國聲學元件供應商歌爾聲學。

對於尚未被列名的日、韓廠商，也紛紛設法想跟著元宇宙蹭熱度。VIP研究和管理公司執行長 Choi Joon-chul 說：「很多南韓CEO已有危機感，擔心若不調整，會被擺脫在後。」美國避險基金 Dalton Investments分析師 Jamies Lim 指出，南韓遊戲和娛樂業者已開始併購製片和軟體公司，以增強視覺效果，也讓他們的產品更能搭配元宇宙。

花旗分析師 Arthur Lai 指出，投資人必須接納元宇宙勢必影響一般人使用社群媒體和娛樂並與人互動的方式。語音、眼球移動、手勢感應的科技若更有長進、頭戴式裝置也能擺脫給人「笨重」的印象，智慧手機、個人電腦、實體互動可能就會被取代。

金融時報報導說，要解決當前產品的一大障礙，就要能開發小而強大的電池，讓頭戴式裝置更輕，便於長時間配備，Arthur Lai 指出，Google 的Oculus系列，Sony的micro OLED 顯示器（有分析師預料會成為蘋果未來眼鏡重要元件，）、以及台灣光學鏡頭製造商玉晶光（3406），都是出色的佼佼者。