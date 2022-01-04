美元兌日圓升至5年來高位 市場料聯準會3月升息

日圓兌美元跌0.7%，至116.08日圓。（路透）

美元兌日圓周二連續五個交易日走強，升抵五年來高點，投資人認為新冠肺炎變異株Omicron不太可能擾亂全球經濟，也不會導致聯準會 （Fed）延後升息 腳步。

芝加哥商業交易所(CME)Fedwatch Tool發現，因預期聯準會今年升息而導致美債殖利率 上升，支撐了美元，預計聯邦公開市場操作委員會（FOMC）3月至少將升息25個基點的機率已超過60%。

對升息預期敏感的5年期美債殖利率升至2020年2月以來最高水平。2年期債券殖利率周一觸及22個月高位後小幅下滑。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至96.289。日圓兌美元跌0.7%，至116.08日圓，此前美元兌日圓達到116.34日圓高點，這是自2017年1月11日以來的最高價位。歐元貶0.1%，至1.1288美元。

西聯匯款商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo表示，「美元對日圓絕對會走高，都是受殖利率驅動，2022年已經到了，市場正準備迎接聯準會升息，因此這是推動美元對日圓走高的關鍵因素」。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周二表示，他預料聯準會今年需升息兩次，以因應居高不下的通膨，一改他長期以來堅持的利率需要維持在近零水準直到至少2024年的觀點。

投資人也開始認為，與以前的新冠病毒變種相比，Omicron對全球經濟的破壞性可能更小，因為研究顯示住院治療的風險更低。

英鎊兌美元尾盤報1.3531美元，升值0.45%，此前英鎊兌美元觸及兩個月高位1.3557美元，英鎊兌歐元也觸及近兩年高位，因市場預期英國央行將於下月升息。

比特幣尾盤跌0.45%，至4萬6230.94美元。