晶片從下單到交貨 拉長到25.8周 採購須苦等半年
最新調查發現，晶片從下單到交貨的「前置時間」在去年12月進一步拉長至25.8周，代表客戶等待晶片交貨的時間更久，也凸顯數個月來衝擊許多產業成長的半導體短缺問題揮之不去。
Susquehanna金融集團的研究報告顯示，去年12月業者採購半導體從下單到取得交貨的時間已拉長至約25.8周，比11月增加六天，也創下2017年開始追蹤數據以來最長紀錄。
Susquehanna近期改變計算交貨時間的方法，增加更多數據來源，並基於新系統修訂先前的估計值。
從蘋果到福特等企業因為無法獲得足夠的半導體供應來滿足產品需求，面臨損失數十億美元營收，加強取得零件的相關努力也推高生產成本。
Susquehanna分析師羅蘭德4日在研究報告中表示：「交貨前置時間延長的情況多變，但12月再度拉長。幾乎所有產品類別的都見到前置時間拉長到歷來新高，以電源管理和微控器的交貨期最長。」
在以往，前置時間拉長後，往往會出現一段供過於求的痛苦時期。人們擔憂客戶可能為了確保獲得足夠數量的晶片而超量訂購，並且在稍後取消訂單要求，這在業界稱為重複下單。
研究顯示，雖然平均交貨期再度拉長，但一些大型供應商正更為及時地交付產品給客戶。研究說，博通的前置時間在12月「溫和下滑」至29周。
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