道指續創新高 科技拖累那指

道瓊工業平均指數在2022年開年第二天繼續上漲，即使受到Omicron的威脅，投資人仍看好今年股票將受惠於強勁經濟。美聯社

道瓊工業平均指數在2022年開年第二天繼續上漲，即使受到Omicron的威脅，投資 人仍看好今年股票將受惠於強勁經濟。

而新年伊始，債券殖利率 持續飆升導致投資人拋售科技股，去年大漲的個股如輝達和特斯拉等拖累那斯達克指數走低。

道指上漲214.59點或0.59%至3萬6799.65點，繼續創下收盤新高。史坦普500指數盤中也創下新高紀錄，但受科技股下跌拖累，收盤下跌3.02點或0.06%至4793.54點。那指因科技股下跌而收跌210.08點或1.33%至1萬5622.72點。

本周投資人一直看好經濟可以克服新冠確診病例的最新激增，3日病例數在美國已突破100萬例。這種樂觀情緒在4日提振了利率並導致股市走勢分立。

銀行股在盤中走升，因它們將受惠於利率上升。摩根大通、美國運通和高盛是道指漲幅最大的成份股。

開拓重工和其他與經濟復甦直接相關的股票也蓬勃發展。Occidental Petroleum和Coterra Energy等能源股分別上漲7.47%和6.95%。隨著原油價格上漲和摩根史坦利調升評級，石油服務公司Halliburton上漲6%。

福特汽車是史指漲幅最大的成份股，該公司本周重新開始為其 F-150 Lightning電動皮卡車接受訂單後上漲11.67%；之前該皮卡因反應熱烈而暫停接單。該公司還宣布計劃將其產能幾乎翻倍增加，達到每年15萬輛。

下跌的主要是估值較高的科技股，因為隨著利率上升，投資人紛紛退出該類股。特斯拉在3日上漲13%後下跌4.18%，2021全年上漲8.5%。輝達下跌2.76%。雲端公司CrowdStrike和Okta分別下跌4.61%和3.44%。

債券殖利率連續第二天上漲，因為投資人逐漸消化越來越多證據，新冠病毒的Omicron變種病毒 可能不像許多人最初預期的那樣會實質拖累全球經濟成長。

以馬鐵卡(Mislav Matejka)為首的摩根大通股票策略師在報告中寫道，「我們認為股市還有進一步上漲的空間，即使目前為止表現強勁。」「事實證明，新變種病毒比以前的變種病毒來得溫和。」

他們說：「獲利將繼續增加，並相信對2022年的共識預測將再次證明太低。」

至於其他類股，遊輪營運商繼續反彈，嘉年華和挪威遊輪分別上漲1.49%和1.31%。作為經濟重新開放類股，航空股也走高。美國航空和聯合航空分別上漲1.44%和1.67%。

主要股指3日收漲開啟新的一年，道指和史指創下收盤新高；那指也上漲超過1%，特斯拉和蘋果股價攀升。這家iPhone製造商3日成為第一家市值達到3兆元的公司。