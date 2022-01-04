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比特幣13歲 回顧過去一年締造的八大里程碑

編譯林奇賢／綜合外電
比特幣是在2009年元月3日正式誕生，迄今已邁入第13個年頭。路透
比特幣是在2009年元月3日正式誕生，迄今已邁入第13個年頭。路透

比特幣在2009年元月3日問世，迄今已邁入第13個年頭。儘管去年風波不斷，但仍堪稱主流市場開始接受比特幣的一年，度過數個值得紀念的「第一次」，CNBC盤點過去一年比特幣達成的八大里程碑：

1.比特幣市值2021年2月19日首次突破1兆美元

主要機構投資人和知名金融公司去年開始支持比特幣，特斯拉、Square（現名為「Block」）等公司，開始將比特幣納入資產負債表。

2.摩根士丹利2021年3月提供客戶投資比特幣基金的管道

大摩開放富裕客戶投資三檔比特幣相關的基金，成為首家為客戶提供比特幣投資管道的美國大銀行。

3.薩爾瓦多2021年6月將比特幣納為法幣

薩國在去年6月通過一項新法律，允許民眾用比特幣購物、繳稅，企業也能比特幣標示商品價格，成為全球第一個將比特幣列為法幣的國家。

4.首檔比特幣期貨ETF 2021年10月上市

基金管理公司Proshares的比特幣期貨ETF，去年10月在紐交所掛牌，交易代碼是BITO。

5.比特幣價格2021年11月衝上史上最高

在整體加密貨幣市值11月突破3兆美元大關後，比特幣便寫下新高紀錄。根據CoinGecko的報價，比特幣在去年11月10日衝上破紀錄的69,044美元。

6.比特幣四年來首度重大更新

比特幣「Taproot」升級在去年11月正式啟動，為四年來首次重大更新，採行「Schnorr簽名」，有助提高交易隱私和效率，並降低成本。更重要的是，這次升級讓比特幣能執行智慧合約，以進行區塊鏈上的一系列指令。

7.目前全球已挖完90%的比特幣

比特幣的總供給量為2,100萬枚。根據Blockchain.com，截至2021年12月，全球已挖完90%的比特幣。剩餘的比特幣料將在2140年2月前挖完。

8.比特幣2022年1月2日雜湊率衝上史上最高

根據BitlnfoCharts，比特幣當天全網雜湊率一度達到歷史新高的203.5 EH/s。雜湊率是衡量區塊鏈強度的關鍵指標，反映的是礦工用來挖新比特幣所用的電腦總算力。

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