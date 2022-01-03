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比特幣開年出師不利 為什麼投資人仍將趨之若鶩？

編譯劉忠勇／綜合報導
比特幣開年出師不利，延續去年12月頹勢。路透
比特幣開年出師不利，延續去年12月頹勢。路透

股市開年一片歡騰之際，比特幣卻出師不利，延續去年12月頹勢。不過，從多位億萬富豪的投資動向來看，加密幣在2022年仍大有可為。

比特幣周一一度下跌2.8%至4萬5715美元，已自去年11月8日高峰回落 31%，跌破200日均線。

Oppenheirmer策略師發布報告說，比特幣波動大起大落，變得很難交易，不過，從200日均線來看，只要能守住4萬6000美元，比特幣便有機會上攻6萬5000美元。

比特幣等加密幣2022年首日交易下跌之際，加密幣概念股和相關ETF則普遍上漲，大致反映科技股當天走強。那斯達克綜合指數上漲1.2%，漲幅超越標普500指數的0.6%。

倒是交易平台Coinbase股價也隨比特幣下跌，周一收跌0.5%。比特幣自11月8日以來下跌31%的同時，Coinbase也跌了29%，理由是隨加密幣下跌，加密幣交易所的業績也會受影響。不過，Oppenheimer分析師認為，比特幣下跌歸下跌，但投資人非但並未因此避開加密幣，交易反而會更多。

億萬富豪的動向也值得留意。匈牙利出生的億萬投資家 Thomas Peterffy曾於2017年在華爾街日報登全版廣告警告比特幣期貨帶給資本市場的風險。如今，他卻表示，他個人資產中有2%到3%擺在加密幣，目的在防止法定貨幣「下到地獄」。

他表示，他旗下的 Interactive Brokers 本月起也將提供五到10個加密幣種的交易服務。

Peterffy 表示，加密幣有可能一文不值，但也有可能有非凡的回報。

Bridgewater Associates 創辧人達里歐直到幾個月仍質疑加密幣能否保值，但他最近透露，他的投資組合中納入一些比特幣和乙太幣。他認為，「現金即垃圾」、投資減損購買力的大環境下，加密幣成為替代去處。

億萬避險基金經理人 Paul Tudor Jones 去年也購買了比特幣，做為對抗通膨的避險。高盛最近調查發現，與高盛往來的家族辦公室近半數有意將數位幣納入投資組合。

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