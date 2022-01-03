蘋果特斯拉助陣 道指史指締新猷

蘋果成為史上第一家市值達到3兆元的公司。(路透)

在新的一年開始之際，投資 人看好經濟可以克服新一波新冠病例激增，並將最喜歡的兩支股票推升至重要的里程碑，美股3日走升。

蘋果成為史上第一家市值達到3兆元的公司，特斯拉 單日上漲13.53%。

道瓊工業平均指數上漲246.76點或0.68%至3萬6585.06點，創下歷史新高。史坦普500指數上漲30.38點或0.64%至4796.56點，也是歷史紀錄新高。那斯達克指數上漲187.83點或1.2%至1萬5832.8點。

債券殖利率 飆升，10年期美國國債殖利率突破1.6%，提振了銀行股，美國商銀上漲3.8%。富國銀行在巴克萊銀行升評後上漲5.73%。

美國商銀財富管理全球投資策略師海恩林(Tom Hainlin)表示：「今年開年像是半瓶水，這是我們對從2021年進入2022年的觀點。」「我們對今年的前景仍持溫和樂觀的態度，並認為至少在今年上半年，經濟和企業獲利將支持股價股價繼續上揚。」

蘋果上漲2.5%，創下新高，市值達到3兆元，成為第一家達成里程碑的美國公司，其估值在不到4年內增加了2倍。

特斯拉也提供了一些動力，此前這家電動車公司第4季交車量達30萬8600輛，超出預期。其他大型汽車製造商也與特斯拉一起走升，福特汽車和通用汽車(GM)分別上漲4.79%和4.33%。

經濟重啟相關個股普遍走高。航空公司上漲，因投資人無視持續至3日的假日航班取消問題。美國航空和聯合航空分別上揚4.4%和3.91%。挪威郵輪公司和嘉年華公司是史指漲幅最大的公司之一，分別上漲6.89%和6.41%。賭場股也走高，拉斯維加斯金沙集團上漲3.2%，永利度假村上漲3.21%。

美國商銀指出，隨著投資人喜歡新年新資金，股市在新年開始通常會上漲。該公司發現，史指在過去13年中有11年在新年的第一周上漲，平均漲幅約為1.6%。

美股上周結束強勁的2021年走勢。史指全年上漲近27%，那指和道指也出現巨額回報。30日美股小跌，但史指和道指去年最後一周表現積極。

即使如此，新冠病毒疫情的不確定性在今年仍然存在。omicron變種病毒的興起導致假期期間成千上萬的航班取消，並導致一些企業和學校考慮暫時關閉。此外，華爾街的幾家主要銀行已要求員工在1月前幾周在家工作。

雖然omicron的快速傳播已反映在病例數上，但數據顯示，它並未導致住院人數大幅增加，投資人對疫苗製造商的興趣也略打折扣，成為3日跌幅最大的股票之一，Moderna和BioNTech分別下跌7.45%和10.07%。輝瑞下跌4.06%。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示：「每出現一波新變種病毒，我們都能更快地克服，這種情況將繼續發生。」

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)博士2日在美國廣播公司的節目中表示，美國衛生官員可能很快會更新政策方向，包括建議再次檢測，以判斷之前對新冠病毒檢測呈陽性的人何時可以退出隔離。

然而，楊恩說，「在最新一波疫情中，它影響了供應而非需求，這顯示出通膨在2022年上半年仍將持續。」

通膨和貨幣政策是2022年的關鍵主題，因為投資人預計聯準會(Fed)將在今年多次升息，以為消費者降溫。更高的利率不一定是壞事，因為它們代表經濟強勁，楊恩說，但這是股票必須「努力攀登才能維持走升」。