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劍指台積電？韓媒：三星、SK大舉投資系統晶片

編譯林奇賢／綜合外電
三星電子和SK集團將進行大規模投資，以擴大系統晶片事業。路透
三星電子和SK集團將進行大規模投資，以擴大系統晶片事業。路透

BusinessKorea報導，南韓三星電子和SK集團開始進行大規模投資，三星正如火如荼地興建晶圓廠，SK集團也動作頻頻，以擴大系統晶片事業。

三星去年4月開始在平澤半導體園區興建平澤3號工廠（P3），預定明年下半年完工，將成為全球最大半導體廠，其無塵室面積相當於25座足球場。P3是複合式製造據點，將生產記憶體晶片和系統晶片。三星計劃在2030年前蓋六座半導體廠。業界人士預期，三星最早會在今年開始興建P4。

此外，三星正規劃開始在德州泰勒市（Taylor）興建晶圓廠，預計將生產5奈米以下先進製程的系統晶片。三星目前在德州奧斯汀營運的另一座晶圓廠，生產的是電源管理晶片、及14奈米製程的通訊晶片。

三星2020年總資本支出為39.5兆韓元，其中32.9兆韓元（約275億美元）投入半導體事業。2021年，三星截至第3季對半導體事業的投資額也達到30兆韓元。三星宣布未來三年總資本支出將衝上240兆韓元，一些分析師認為，三星今年對非記憶體領域的投資額，將超過30兆韓元，包含晶圓廠。

另外，SK集團也正透過SK海力士和SK電信，跨足系統晶片市場。SK電信去年12月決定將旗下Sapeon人工智慧（AI）晶片事業分拆出去，定4日成立新公司Sapeon Korea（暫定名稱）。

SK電信在2020年11月初推出AI晶片品牌Sapeon，並發表南韓首款AI晶片。SK電信和SK海力士合作記憶體相關的技術，並委託台積電生產。

SK海力士去年10月收購南韓晶圓代工業者Key Foundry，將8吋晶圓廠產能提高一倍。業界專家認為，SK集團將藉此讓旗下公司開始進行無廠半導體事業，方法是結合自家晶片設計能力、新收購的晶圓廠、以及SK海力士的記憶體事業。

晶片 三星 投資

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