大仁說財經 | 今年美國經濟看好，但暗藏5項變數

疫情仍是今年美國經濟最大風險之一。（路透）

挾著前一年的餘威，美國經濟以強勁的動能進入2022年。

過去幾個月經濟復甦動能強勁，成為自1984年雷根(Ronald Reagan)入主白宮以來GDP成長率最高的一年。

大家都希望這種快速擴張在2022年能持續下去，讓美國能夠治愈疫情 危機帶來的大部分經濟創傷。預期到2022年底，就業市場可能會恢復充分就業；而熾熱的通膨最終會降溫，走向更健康的水平。

然而，過去2年也部分證明，一些不可預見的事件是很可能會改變預測，有時甚至是突如其來且聲勢浩大。

即使近期表現強勁，但經濟復甦在2022年仍面臨多重風險，首先是繼續左右日常生活的最大力量：新冠肺炎。

●疫情不會消失

大家都希望Omicron變種病毒 因為傳播速度太快，不久後就會自行燃燒殆盡，從而使其影響降至極為短暫。但是，如果這波最新浪潮持續的時間夠長，就可能削弱消費者的需求，尤其是那些對疫情特別敏感的產業，像是旅遊和餐館等。

RSM首席經濟學者布魯蘇埃拉斯(Joe Brusuelas)表示：「疫情仍是美國和全球經濟的最大潛在破壞因子。」

更大的風險是出現更具威脅性的變種病毒，其症狀更嚴重，並且讓疫苗和加強劑失效。

華爾街似乎對這兩種風險都無動於衷，至少最近沒有。美股繼續創下歷史新高，顯示投資人押注Omicron或其他變種病毒都不會造成問題。

Cumberland Advisors投資長柯托克(David Kotok)說，「直希望這些人的想法是對的。」「它是一種變種疾病。過去兩年我們已經受夠了變種病毒的出現。憑什麼相信Omicron會是最後一個？」

●供應鏈繼續混亂

Omicron變種病毒出現的時機，恰逢承擔巨大壓力的供應鏈開始顯現一些希望；之前這個問題推動了全球通膨上升。

今年稍早時的Delta變種病毒讓勞工生病，讓他們害怕上班，政府不得不導入了新的健康限制，從而對供應鏈造成額外的壓力。

但現在就要判斷維繫經濟繁榮的工廠、港口和卡車運輸公司是否會再度發生相同樣的情況，還言之過早。

前聯準會(Fed)官員、現任紐約梅隆銀行首席經濟學者萊因哈特(Vincent Reinhart)表示：「Omicron可能進一步擾亂供應鏈，拖累經濟成長和投資。」

但好消息是Omicron的浪潮剛好在需求通常會降溫的時候出現，這應該會給供應鏈帶來一些額外的喘息空間，以應對新的變種病毒。

●通膨持續升溫

美國11月消費者物價以39年來最快的速度上漲，推高了家庭生活成本。高盛預計未來幾個月通膨將進一步升溫，然後在2022年下半年時降溫。

但要考慮一個風：新推出與疫情相關的限制可能抑制供應，從而進一步推高物價。另一個擔憂是通膨繼續蔓延並在消費者和企業主的心理中進一步落地生根，這反過來可能導致負面惡性循環，從而推高通膨。

高能源價格一直是通膨飆升的核心，最明顯的是國際油價上漲。正如華爾街一些人一貫的看法：油價再次飆升將使通膨前景更加黯淡。

●Fed政策失誤

經過近兩年前所未有的寬鬆政府支持，Fed終於鬆開油門，並準備很快就開始踩剎車。

為了對抗通膨，Fed計畫在3月左右結束其債券購買計畫，並計畫今年升息3次。

以經濟復甦的力道來看，應該能夠吸收這些升息而不會產生負面影響。借貸成本將保持在歷史低位。

RSM的布魯蘇埃拉斯說，「我認為經濟目前處於相當不錯的位置。Fed仍遊刃有餘。」

投資人一般而言相信Fed將巧妙地退出購債計畫，而不會產生有害的副作用。

但Fed很可能以超出經濟或金融市場所能承受的速度過度升息。這可能會嚴重減緩經濟成長甚至結束復甦。

●政府不再提供協助

在新冠疫情的前2年，美國政府提供了近6兆元的紓困救濟政策，預計這些聯邦支持力量將在2022年大幅放緩。

這種情況終歸必然，而且由於涵蓋強化兒童稅收抵免的《重建美好未來》法案明顯挫敗，這種趨勢將更加明顯。

萊因哈特說：「我們正在進行一項社會實驗，看看這種經濟強勁擴張有多少是來自聯邦財政支持，有多少來自私人活動。」「但目前還不知道結論。」

●意料之外的變數

任何經濟風險清單都必須包括極難預料到但仍可能產生重大影響的突發事件。

最好的例子是大規模的網路攻擊，它會引發實體經濟或金融市場的動盪，或兩者兼而有之。

今年稍早對Colonial Pipeline的駭客攻擊凸顯出關鍵基礎建設對網路威脅幾乎不堪一擊。摩根大通國際委員會最近的報告警告，網路是「世界上最危險的武器，無論是在政治、經濟還是軍事上」。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)去年12月曾公開表達對網路入侵的潛在影響擔憂，這可能會導致一家大型銀行或金融體系中的一個關鍵齒輪癱瘓。

除了網路之外，還有無數其他不確定的風險，從戰爭、自然災害到加密貨幣市場的崩潰，無所不包。

萊因哈特說，「因此必須對此謙虛以待。幾乎沒有人在2018年和2019年能預測會發生超級疫情。」「有沒有可能在12個月之後，我們將談論的是現在未曾討論過的事情？非常有可能！」