特斯拉Q4交車量創新高 全年93.6萬輛 比前年大增87%

特斯拉第4季在全球交付了308,600輛電動車，創下單季新高紀錄。（路透）

特斯拉 （Tesla）周日宣布第4季全球交車量達到30萬8600輛，創下單季新高紀錄，也超越分析師 預期，全年而言，特斯拉交車93萬6172輛，相較於2020年的不到50萬大增87%，為這家電動車 製造商加入1兆美元市值俱樂部的一年劃下圓滿句點。

特斯拉先前寫下的單季最佳紀錄是第3季的24萬1300輛，去年全年交車49萬9647輛。根據FactSet, 華爾街分析師預估第4季的交車量是26萬7000萬輛，全年89萬7000輛。

Wedbush Securities分析師Daniel Ives發送電郵表示：「對於特斯拉來說，這是個得獎季，甚至超越最樂觀預期。馬斯克（Elon Musk）的公司在12月這一季的表現讓人瞠目結舌，進入2022年會有大量利多」。

單季交車量是特斯拉最受關注的指標之一。這些數據是該公司財務業績的基礎，並被廣泛視為消費者對電動車整體需求的晴雨表，因特斯拉在電動車領域處於領先地位。特斯拉曾表示，其交車數據應該被視為略偏保守，最終數字可能相差0.5%或更多。

加密貨幣交易顯示，特斯拉股價會在周一交易時段上漲。周日宣布交車量之後，FTX加密貨幣交易所的特斯拉代幣上漲接近1%。

在持續成長的預期下，這家電動車市場領頭羊的股價已飆升，2021年上漲近50%，市值超過1兆美元，躋身僅有5家達到該水準的美國上市公司之列。該股12月31日下跌1.3%，以1056.78美元作收。

特斯拉曾多次表示，預計未來幾年的交車量每年成長50%。特斯拉銷量連7季成長之際，全球半導體晶片短缺正導致其他大多數汽車製造商產量受阻，銷售受限，儘管市場需求攀升。

去年成為全球首富的執行長馬斯克稱2021年是「供應鏈噩夢」。特斯拉表現優於其他汽車製造商的部分原因在於，該公司工程師努力改寫軟體，以適應所能找到的其他用途晶片。

該公司的銷售數據不分地區，但美國和中國是它的最大的市場，大部分銷售來自Model 3和Y。特斯拉目前在其位於加州佛里蒙特的工廠生產Model S，X，3和Y，上海工廠生產Model 3和Y。到2022年，特斯拉將擴大產能，在德州奧斯汀和柏林的兩家新工廠將上線。