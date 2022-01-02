Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

在聯準會（Fed）準備啟動升息 之際，2022年投票 成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期，Fed對股市的影響將從去年的上漲助力，轉變為阻力，再加上聯邦政府的擴張支出計畫將進入尾聲，過去兩年來美股一路走高的好日子，即將不再。

2021年標普500指數大漲逾25%，比2020年的16%漲幅更上層樓，且先後70次創新高。但華爾街分析師普遍認為2022年美股就算不像是坐雲霄飛車，也將顛簸難行。

分析師指出，Fed已暗示2022年將開始升息，提高企業與消費者的借貸成本，將傷害企業獲利率及股價表現，使總需求下降，從而拖累股市表現與經濟成長。在此同時，經濟還面臨新冠疫情惡化的威脅。

專家指出，即使經濟持續成長，但由於Fed緊縮信用，投資人將對股價偏高憂心忡忡，從而使股市加劇震盪。而且公債殖利率 可能因為Fed升息而上升，降低了股市的相對吸引力。

另一方面，Fed貨幣政策決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的投票成員2022年將再次輪動，由四名地區聯準銀行總裁替代總裁、取得投票權，但其中三人的立場都偏向鷹派，可能強力支持升息以對抗通膨。今年取得投票權的鷹派總裁包括堪薩斯的喬治女士、聖路易的博拉德及克里夫蘭的梅絲特。

喬治女士有「鷹后」之稱，2021年曾主張收回超寬鬆政策，博拉德亦然，梅絲2020年也曾對一些超寬鬆措施表示「異議」。這次另一位同樣取得投票權的官員為波士頓聯準銀行總裁，但因懸缺待補，因此依慣例將由「中間派」的費城聯準銀行總裁哈克行使投票權，直到波士頓聯準銀行總裁出爐為止。FOMC也還有一些具投票權的職位待補，包括兩席理事和金監業務副主席。