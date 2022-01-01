波克夏子公司罷工 桑德斯籲改善待遇 巴菲特：不會干預

波克夏執行長巴菲特（見圖）回應桑德斯，他不會干預波克夏旗下子公司的勞資糾紛，這不是他的份內工作。美聯社

「股神」巴菲特 掌管的波克夏 旗下一家公司最近鬧罷工，美國民主黨參議員桑德斯 （Bernie Sanders）去函要求他介入，改善員工待遇。但巴菲特回信說，這件事由不得他來決定。

CNN報導，桑德斯致函巴菲特，要求他干預Special Metals杭丁頓廠的罷工活動。這場罷工已持續三個月。Special Metals是Precision Castparts的子公司，而Precision Castparts又在2016年被波克夏買下來。

桑德斯在信中寫道：「你僱用的員工不該擔心自己能否養活小孩，或享有健保。他們努力工作，生活品質沒理由下降；我知道你和波克夏可以做得更好。」

他在信中指出，這些員工在拿到工作合約的第一年不會加薪，只有2,000美元的簽約獎金，然後第二年加1%、接下來的三年每年加薪2%。該公司還想把員工負擔的健保保費從275美元提高到1,000美元，甚至減少他們已累積的休假時間。桑德斯稱，如此待遇是「令人氣憤且羞辱人的」。

不過，巴菲特回信時引述波克夏交給美國證管會（SEC）的年度財務申報文件。他在文件中告訴投資人，旗下不同公司的待遇管理，交由他們的高階主管來決定，而不是波克夏（或巴菲特）定奪。

巴菲特回覆桑德斯：「我們旗下公司會各自處理他們自身的勞工和人事決定（執行長除外），我會把你的信轉交給Precision Castparts執行長，但不會提供他任何意見，他要對自己的公司負責。」

巴菲特過去不只一次在公開場合表達對貧富差距的關切，也曾批評社會制度不公。而桑德斯的信則呼籲巴菲特不要辜負自己說過的話：「巴菲特先生：你曾擲地有聲地說，我們國家如今面臨所得和財富不平等加劇的危機。你曾正確地指出，當勞動家庭陷入困頓，社會頂層的1%正過著極端優渥的生活。」