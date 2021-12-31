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美股2021封關收黑 標普500全年漲27%

中央社／紐約31日專電
美股2021年封關日收黑。（美聯社）
美股2021年封關日收黑。（美聯社）

美股2021年封關日收黑，回顧這一年，超低利率與COVID-19疫苗施打助長旺盛漲勢，標普500指數全年漲近27%、70度創歷史新高，這波牛市2022年將面臨貨幣政策緊縮考驗。

3大指數今天多在平盤附近遊走，尾盤直線向下。道瓊工業指數終場下跌59.78點，跌幅0.16%，收在36338.3點。標準普爾500指數下挫12.55點，跌幅0.26%，收在4766.18點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌96.59點，跌幅0.61%，收在15644.97點。

美股年終交易清淡，有別於一年來散戶熱捧迷因股（meme stock）、全球經濟逐漸擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰霾刺激熱錢湧入股市的熱絡景況。

COVID-19雖持續牽動股市表現，但在聯邦準備理事會（Fed）寬鬆貨幣政策支撐下，美股3大指數年線連3紅。道瓊指數全年上漲18.7%，標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別達26.9%、21.4%。

其中，標普500指數今年70度收在歷史新高點，占全年交易日逾1/4，僅次於1995年77度創歷史收盤新高的紀錄。

標普500指數11大類股，能源、地產股全年漲幅都超過40%，表現一馬當先；科技、金融股也表現不俗，全年漲幅都達30%以上。

德文能源（Devon Energy）全年股價漲逾178%，為標普500指數表現最棒的成分股；馬拉松石油（Marathon Oil）與COVID-19疫苗廠商莫德納（Moderna）緊追在後，全年漲幅都超過140%。福特汽車（Ford Motor）在散戶追捧下鹹魚翻身，全年股價飆漲136%，創2009年以來最佳表現。

科技權值股方面，蘋果（Apple）股價全年漲幅接近34%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都超過50%。

費城半導體指數今天下跌0.15%，收在3946.16點，全年漲幅達41.2%。

美股這一年雖然風光，但COVID-19疫情並未止息，變異病毒株Delta、Omicron先後造成全球多地確診病例激增，威脅經濟復甦及原本就被疫情打亂的供應鏈。不過，COVID-19疫苗迅速開發及廣泛施打有利於防疫限制鬆綁，歐美國家不再以嚴厲封鎖措施控制疫情，助長投資人樂觀情緒。

今年初，網路集結的散戶大軍搶買電玩零售商GameStop、連鎖院線AMC等遭避險基金大舉放空的股票，多空激烈交戰一度成為市場焦點。隨著選擇權交易門檻降低，散戶紛紛「開槓桿」追求更高報酬，市場波動隨之加劇。

特斯拉（Tesla）是投資人以選擇權作多的熱門標的。這家電動車大廠今年市值首度衝破1兆美元，全年漲幅近50%，但股價震盪劇烈，12月曾在4個交易日內市值暴增近2000億美元。

聯準會近兩年來以史無前例的刺激措施支撐受COVID-19衝擊的經濟，市場游資氾濫，助長股市投機風潮。聯準會官員12月決議加快縮減購債規模，暗示明年將提前升息，壓制因供需失衡而居高不下的通貨膨脹。聯準會一旦調升趨近於零的基準利率，高估值股票的投資魅力將逐漸失色。

美國通膨率處在近40年高點，歲末年終民間消費出現降溫跡象，Omicron變異株導致冬季疫情惡化、部分企業生意受影響，都是美股邁入2022年面臨的利空因素。

過去一個月，美股投資人操作轉趨保守。標普500指數公用事業、消費必需品、地產等防禦性族群表現出色，漲幅都超過9%，低利環境中游刃有餘的科技股漲勢則明顯降溫。

美股12月挺住聯準會轉向鷹派（主張緊縮貨幣政策）、COVID-19疫情回溫的考驗，3大指數月線都收紅。道瓊指數12月上漲5.4%，月線連5紅；標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別達4.4%、0.7%。

指數 美股 疫情

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