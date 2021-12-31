2021金融市場成績單 美股、能源漲翻天

美股示意圖。路透

全球金融市場即將為2021年封關，雖然美股漲勢凌厲，但在彭博資訊追蹤的主要股市指數 中，表現最亮眼的卻是蒙古股市，狂漲130%，台股以25.5%的漲幅排名第21，也在亞股位居前段班。商品市場則由傳統燃料領漲，基本金屬漲勢耀眼，反而黃金表現失色，鐵礦砂也列末段班。

在彭博資訊追蹤的92個主要股票指數裡，若以美元計算報酬率，蒙古20指數2021年暴漲130%，稱冠全球，非洲尚比亞路沙卡證交所全股指數以93.4%的漲幅排名第二，第三名是阿布達比證券市場一般指數的68.2%。

標普500指數全年漲逾27%，排名第19，台股排名第21，印度孟買Sensex指數漲19.9%，名列第26。美國費城半導體指數（未被列入主要指數）漲逾41%，在美洲地區的所有指數排第四。

在亞太地區的87個指數中，台灣加權指數以美元計算的漲幅為25.5%，排行第八，台灣50指數以21.7%的漲幅位居第13，表現都超越日本、南韓、新加坡 及印度股市。

陸股表現不佳，上海證交所綜合指數以美元計算的漲幅僅4.8%，香港恆生指數跌14.1%，恆生中國企業指數跌幅更超過23%，反映中國大陸當局對科技巨擘的監管整頓，以及大陸房地產危機惡化影響。

在商品市場部分，各國雖宣示推動綠能轉型的決心，但在能源短缺的影響下，漲勢卻由石油、天然氣 及煤炭等傳統燃料掛帥，西德州輕原油與布蘭特原油期貨都漲逾50%，將締造2009年來最大年漲幅，亞洲液化天然氣（LNG）飆漲超過200%，指標煤價漲一倍；美國天然氣期貨漲逾40%，為五年來最大漲幅。

基本金屬表現亮眼，倫敦鋁期貨截至31日盤中大漲42.4%，銅期貨漲24.8%，錫期貨更狂飆92.9%。受到氣候與運輸因素的影響，農產品期貨也走揚，玉米和小麥期貨都漲逾20%，棉花期貨漲45.8%，咖啡豆期貨漲77.2%，阿拉比卡咖啡豆狂漲78%，將是1994年來最大年漲幅。

黃金和鐵礦砂則成為商品市場輸家，金價表現將是2015年來最差，新加坡鐵礦砂期貨跌23.2%。