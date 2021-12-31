國泰航空暫停長途貨運航班1周 恐衝擊國際物流

圖為停泊於香港國際機場的國泰航空飛機資料照。(路透)

鑑於接連傳出有貨機機組員新冠確診，以及感染Omicron 變異株的風險增加，香港 特區政府緊縮航空公司檢疫規定，要求貨機機組員抵達香港後前三天必須入住檢疫酒店隔離。為此，國泰航空30日晚間宣布，即刻起暫停所有長途貨運七天，至2022年1月6日。市場預估，此舉恐衝擊全球航空物流。

星島日報指出，國泰航空早前就已在網站宣布，受最新機組人員檢疫限制影響，不能如期運作所有已計畫的航班，正在整合當前至2022年第1季的航班，並作出大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班。

30日晚間，國泰航空再度公布，立即暫停所有長途貨運班機，包括跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅德和杜拜的貨運航班，以及只載貨客機航班七日。對於明年1月6日後的航班計畫，也將會盡快公布。

香港立法會航運交通界議員易志明認為，國泰航空暫停長途貨運一周將影響貨物供港情況，並導致運費持續上升。雖然部分物流公司近日已將部分貨品由空運轉為陸路運送，但火車速度始終不及飛機，無法根本解決問題。

香港電台報導，香港物流協會會長袁美儀表示，幸好耶誕假期的貨運量剛完成，但農曆新年前香港還會有一批貨物需要運送出去，而大陸工人春運前就會陸續返鄉，將影響人手，物流成本恐因此上升1至2倍，並可能轉嫁消費者。

袁美儀說，目前長途貨運主要運載的包括醫療用品、電子零件等高價值貨物。她目前最擔心的是，一周後的貨運航班情況，如果屆時航班持續減少，營運成本勢必增加。加上當前海運需求同樣嚴峻，恐導致供應鏈 陷入斷鏈危機，同時不排除很多客戶將會改從其他地方出貨，並可能轉用鐵路等其他運輸方式。