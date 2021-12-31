我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

國泰航空暫停長途貨運航班1周 恐衝擊國際物流

記者林則宏／即時報導
圖為停泊於香港國際機場的國泰航空飛機資料照。(路透)
圖為停泊於香港國際機場的國泰航空飛機資料照。(路透)

鑑於接連傳出有貨機機組員新冠確診，以及感染Omicron變異株的風險增加，香港特區政府緊縮航空公司檢疫規定，要求貨機機組員抵達香港後前三天必須入住檢疫酒店隔離。為此，國泰航空30日晚間宣布，即刻起暫停所有長途貨運七天，至2022年1月6日。市場預估，此舉恐衝擊全球航空物流。

星島日報指出，國泰航空早前就已在網站宣布，受最新機組人員檢疫限制影響，不能如期運作所有已計畫的航班，正在整合當前至2022年第1季的航班，並作出大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班。

30日晚間，國泰航空再度公布，立即暫停所有長途貨運班機，包括跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅德和杜拜的貨運航班，以及只載貨客機航班七日。對於明年1月6日後的航班計畫，也將會盡快公布。

香港立法會航運交通界議員易志明認為，國泰航空暫停長途貨運一周將影響貨物供港情況，並導致運費持續上升。雖然部分物流公司近日已將部分貨品由空運轉為陸路運送，但火車速度始終不及飛機，無法根本解決問題。

香港電台報導，香港物流協會會長袁美儀表示，幸好耶誕假期的貨運量剛完成，但農曆新年前香港還會有一批貨物需要運送出去，而大陸工人春運前就會陸續返鄉，將影響人手，物流成本恐因此上升1至2倍，並可能轉嫁消費者。

袁美儀說，目前長途貨運主要運載的包括醫療用品、電子零件等高價值貨物。她目前最擔心的是，一周後的貨運航班情況，如果屆時航班持續減少，營運成本勢必增加。加上當前海運需求同樣嚴峻，恐導致供應鏈陷入斷鏈危機，同時不排除很多客戶將會改從其他地方出貨，並可能轉用鐵路等其他運輸方式。

香港 供應鏈 Omicron

上一則

全球併購潮 今年交易規模達5.8兆元 創新高

下一則

棕櫚油限縮產能 明年價格仍居高

延伸閱讀

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

美縮短確診檢疫至5天 台：仍具傳染力不跟進

美縮短確診檢疫至5天 台：仍具傳染力不跟進
立場、蘋果日報被查 香港特首否認整頓「反對派媒體」

立場、蘋果日報被查 香港特首否認整頓「反對派媒體」
中國對等反制 宣布制裁美前商務部長羅斯等5人

中國對等反制 宣布制裁美前商務部長羅斯等5人

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉