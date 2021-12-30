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全球併購潮 今年交易規模達5.8兆元 創新高

編譯洪啟原／綜合外電
全球併購熱潮方興未艾，光是2021年的交易規模就飆升至5.8兆美元，創下逾40年前有紀錄以來最高。(美聯社)
全球併購熱潮方興未艾，光是2021年的交易規模就飆升至5.8兆美元，創下逾40年前有紀錄以來最高。(美聯社)

全球併購熱潮方興未艾，光是2021年的交易規模就飆升至5.8兆美元，創下逾40年有紀錄以來最高，歸因於全球市場蓬勃發展和各國推出的經濟刺激措施帶動。

根據路孚特（Refinitiv）資料，全球2021年的併購案價值高達5.8兆美元，比2020年激增64%，寫下1990年代中期最大增幅，也比疫情爆發前的2019年勁增54%。

法律事務所Sullivan & Cromwell併購部門主管艾奇勒說：「在2021年，併購交易欣欣向榮，幾乎所有對併購交易有利的事都發生了。」

這個併購熱潮也為投銀帶來創紀錄的1,570億美元承銷費收入，其中包括併購案顧問費用470億美元，為逾20年前有紀錄以來最高。

全球央行降息，加上政府採取行動幫助企業安度疫情，這些措施帶動股市走高、促進經濟成長，以及更容易促成併購交易，因低利率使併購方承擔對方公司的債息成本降低。

高盛歐洲併購部門主管克倫諾說：「全球資金氾濫，這個氛圍帶動股市上漲，也促使併購交易案數量大增。」

今年來規模最大的併購案，包括華納媒體（WarnerMedia）與Discovery合併成一家新公司，合併後市值達1,320億美元，及加拿大太平洋鐵路公司以310億美元價碼，收購堪薩斯城南方鐵路公司。

疫情 高盛 央行

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