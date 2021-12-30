股市封關倒數第2個交易日回落 中概股報復性反彈

受假期影響，美股成交量創下歷史新低。（路透）

美國股市周四在清淡交投下收低，美國上周請領失業救濟金在內的經濟數據發布後，美股盤中一度創下歷史新高，但尾盤回落。中概股連五日下跌後強勁反彈。

今年還剩下最後一個交易日，史坦普500指數 今年的漲幅可望超過27%，那斯達克 綜合指數漲幅約為23%，道瓊工業指數全年略低於20%。費城半導體指數漲幅則高達41.4%。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數跌90.55點，跌幅0.3%，至3萬6398.08點；史坦普500指數跌0.3%，至4778.73點；那斯達克綜合指數跌0.2%，至1萬5741.56點。

費城半導體指數跌1.2%，台積電ADR也跌0.8%。

史坦普500指數11個主要類股中有四個上漲，房地產類股領漲。

美國勞工部公布，聖誕節前一周，初次請領失業救濟金經季節因素調整後降至19.8萬人，低於修正後的20.6萬人的前一周數據。接受路透調查的分析師原估增至20.8萬人。此外，芝加哥採購經理人指數(PMI)為63.1，比市場預期高出1.1點。 PMI指數超過50表示景氣較上月擴張。

但受假期影響，美股成交量創下歷史新低。全球單日新增新冠病例數連續三天超過100萬例，不過更多的證據顯示Omicron變種病毒不如Delta嚴重，投資人為此感到放心。美國傳染病顧問佛奇表示，Omicron變種病毒病例激增將在1月底達到頂峰。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick說：「芝加哥製造業數據強勁，初請失業津貼數據令人印象深刻，繼續顯示經濟相當穩健，明顯忽略了對Omicron變異的持續疑慮。」 但他警告，臨休假前成交量低迷，可能誇大了價格走勢。

個股方面，美國製藥商百健(Biogen)跌7.1%，回吐了前一交易日的漲幅，三星生物(Samsung Biologics)否認媒體有關三星正在洽談收購百健的報導。

嘉年華、皇家加勒比等郵輪股下跌，美國疾病管制與預防中心建議，即使已經接種新冠疫苗，也應避免乘坐郵輪

美國上市的中概股強勁反彈，那斯達克金龍中國指數大漲近10%，創下2008年以來最大漲幅，結束連五日下跌7.1%的頹勢。阿里巴巴飆張9.7%、補教事業好未來狂漲15%。

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 認為，中概股本周下跌可能是因法人逢年底賣出表現殿底的股票，「即使新年應有助於紓緩賣壓，但對美國投資人而言，要真正重返這些股票仍面臨太多不確定因素。」