晶片股拖累股指 道指終止連6漲

美股在2021年最後一個交易日前一天走跌。(路透)

美股在2021年最後一個交易日前一天走跌。

道瓊工業平均指數 下跌90.55點或0.25%收3萬6398.08點，終止連6漲。史坦普500指數下跌14.33點或0.3%至4778.73點。那斯達克綜合指數下跌24.65點或0.16%至1萬5741.56點。

年底股市向來走勢強勁，被稱為「聖誕老人行情」。然而由於交易清淡，這段時期的波動性也偏高。

Odyssey Capital Advisors創始人兼投資 長史奈普(Jason Snipe)表示，「成交量一直很低。上周的大漲多半歸因於季節性因素，也就是眾所周知的聖誕老人行情。」

在三星否認《韓國經濟日報》有關其談判收購Biogen的報導後，Biogen大跌7.09%，拖累史指和那指。該股前一日受相關報導影響，股價飆升9.5%。

半導體股的疲軟表現也拖累史指和那指。美光科技下跌2.37%，AMD下跌2.1%。美光29日警告，新冠疫情造成中國廠關閉，將影響該公司的產能。

在疾病控制和預防中心(CDC)建議美國人無論疫苗接種情況如何都避免搭乘郵輪 旅遊後，郵輪股備受打擊。挪威郵輪下跌2.57%，嘉年華下跌1.25%。

由於投資人密切關注omicron變種病毒的發展，一些與旅遊相關的股票在本周震盪中於30日反彈。Penn National Gaming上漲4.54%，領漲史指。

勞工部報導，上周初請失業金人數低於預期。截至12月25日當周初請失業金人數總計19.8萬人，低於《道瓊》調查經濟學者預計的20.5萬人。

今年，史指創下70次收盤新高，為歷年第二多，僅落後1995年的77次。

12月三大主要平均股指均上漲。史指和道指過去3個月連續第2個月上漲，而那指可望連升3月。

今年以來，史指上漲超過27%，道指上漲近10%，那指上漲約22%，而羅素2000指數上漲約14%。