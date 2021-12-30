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通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

編譯湯淑君／綜合外電
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

2021年通膨飆升，金價卻不漲反跌，令押注黃金作為最佳抗通膨資產的投資人大失所望。

道瓊社報導，美國11月消費者物價指數（CPI）年增率直逼40年來最高，金價眼看2021全年跌幅卻是2015年來最深。

交投最熱絡的黃金期貨2021全年約下跌4.7%，跌到每英兩約1,805.80美元，反映投資人預期聯準會（Fed）將採取行動抑升通膨。收緊貨幣政策的腳步加快，意味像公債這類可孳息資產的吸引力增加，無孳息能力的黃金競爭力隨之減弱。

投資人傳統上把黃金視為保值工具，通常也用它來防範股價波動或消費者物價上漲。問題是，黃金不會生息，所以在利率看升時金價走勢反而搖搖欲墜。對照下，利率看升的展望已推升美國2年期公債殖利率

2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，唯恐染疫病例彈升的顧慮，在2020年8月把金價推上每英兩約2,050美元的高峰，但後來已回跌約12%。今年11月，CPI數據證明通膨居高不下、不只是「暫時性」後，激勵金價一度攀抵五個月高點。然而，市場預期Fed將採取行動緩抑通膨，使金價在1,800美元價位附近陷入相對狹幅的整理格局。

過去一年來，其他大宗商品行情紛紛飆升，美股標普500指數締造70次最高紀錄，唯金價獨憔悴。令人憂慮金價後市會面臨更多挑戰。

DailyFX策略師Chris Vecchio說，理論上，通膨勁揚「應該是助長金價、異常強的環境，但金價卻在年底落得比年初時還低的價位。如果金價在2021年都沒辦法大漲，未來市況怎樣才會變好？」

金價 殖利率 投資

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