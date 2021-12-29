史指第70次新高 道指連6日走升

美股繼續上漲，史坦普500指數創下今年第70次收盤紀錄。美聯社

美股 繼續上漲，史坦普500指數 創下今年第70次收盤紀錄。

史指上漲6.71點或0.14%至4793.06點。道瓊工業平均指數上漲90.42點或0.25%收3萬6488.63點，為11月來首度收創新高，也拉出6連漲。那斯達克綜合指數逆勢下跌15.51點或0.1%至1萬5766.22點。

史指在2021年的漲幅已達創紀錄的28%。今年收盤創新高次數為史上第二多，僅次於1995年的77次。

從歷史上看，美股在「聖誕老人行情」期間上揚。這通常是指12月的最後5個交易日和1月的前2個交易日。

富國銀行投資 研究所的施洛斯伯格(Gary Schlossberg)說，「季節性因素有利於市場進一步上漲，但交易量要少一些。這個假期似乎還不錯，我認為這激發了一些投資人信心。」

在南韓媒體報導生物技術公司Biogen正就被三星收購進行談判後，股價飆升9.46%並領漲史指。據報導，這筆交易的價值將超過400億元。Biogen拒絕對該報導發表評論。

Walgreens、Nike和家得寶(Home Depot)是道指漲幅最大股票，上漲都超過1%。

在利空消息方面，旅遊相關個股表現不佳。美國航空下跌2.64%，聯合航空下跌1.86%。嘉年華和挪威郵輪雙雙收低。波音以1.2%的跌幅領跌道指。

隨著指標美國10年期國債殖利率躍升至1.5%以上，高成長科技股普遍下跌。利率上升會降低未來收益價值，可能對科技股等成長型股票造成特別嚴重的打擊。AMD下跌3.19%。

投資人也繼續關注Omicron變種病毒的發展。

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國本月已確診超過450萬例新冠病毒病例，遠高於11月的254萬。7日平均病例數也達26萬133.29例，比11月28日平均水平高出260%以上。

然而，疾病控制與預防中心(CDC)本周建議將檢測呈陽性但無症狀的確診者隔離期從10天縮短至5天。南非研究還證明，感染Omicron病毒可以增強對Delta變病毒的免疫力。

美股過去幾周走勢堅韌，交易員權衡了Omicron變種病毒和明年聯準會(Fed)可能收緊的貨幣政策。史指12月至今上漲近5%。

Destination Wealth Management分析師吉上(Michael Yoshikami)表示，明年經濟應該會正常化但成長放緩，「經濟無可避免地會恢復到某種常態，但波動性會持續。」「三大利空：通貨膨脹、疫情以及稅收政策將使事情回到更合理的水平。」