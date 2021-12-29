我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

國台辦：2022年將加強粉碎「台獨分裂圖謀」

美股2022再漲二位數？6種條件須到位

編譯湯淑君／綜合外電
分析師說，美股2022年能否一連四年保持全年漲幅二位數的紀錄，要看多項條件是否到位。(路透)
分析師說，美股2022年能否一連四年保持全年漲幅二位數的紀錄，要看多項條件是否到位。(路透)

2021年即將落幕，美國股市全年漲幅可望超過20%、寫下連續第三年報酬率達二位數的紀錄。投資人現在關心的是，2022年可不可能保持同樣可觀的漲幅？

倫敦金融時報報導，英國個人理財雜誌「理財周報」（MoneyWeek）總編輯韋伯（Merryn Somerset Webb）認為，不無可能，但可能性相當低，因為需要許多條件都到位。

韋伯指出，2021年許多人都未料到美股會持續大漲，畢竟新冠肺炎疫情仍造成全球「滾動式封鎖」——疫苗降低重症率，但未能平息傳染潮，日子恢復正常之路斷斷續續。但在主要國家的政府大撒錢和央行寬鬆貨幣政策（超低利率和大肆印鈔）刺激下，先進經濟體國內生產毛額（GDP）強勁彈升，企業獲利也強勁成長，目前估計美國企業全年盈餘躍增43%，英企更暴增73%。

這種好運勢能否延續到2022年底？

目前看來，前景並不是一片光明。以景氣循環調整的本益比計算，美股目前估值已高，比1929年、1973年和2007年都還要高估。此外，通膨走高，央行貨幣刺激退潮，新冠變種病毒Omicron又來攪局，都提高2022年美股連續第四年交出二位數報酬率的難度。

韋伯指出，未來一年，美股若要保持二位數漲幅，必須有以下條件配合，才能支撐股價持續大漲：

一，新冠肺炎疫情從全球大流行（pandemic）減弱為可控制的地方性流行病（endemic），並從政策的焦點退為背景。這種展望不確定，但有此可能，因諸多證據指向感染Omicron的症狀較輕，且新冠口服藥不久即可望問世。

二，全球經濟復甦動能必須增強。這也有可能，畢竟企業和消費者此刻手上現金都很充裕。然而，前景也籠罩烏雲，例如美國的消費者信心和製造業信心俱降，英國第3季GDP成長率還下修至1.1%。

三，通膨率必須開始降下來。這顯然不太可能，因為能源價格仍迅速上揚，勞動力市場也仍十分緊繃。

四，主要央行找到一個辦法，在採取行動抑制通膨的同時，也不會鑄下政策大錯。韋伯表示，她不會押注央行贏。

五，企業獲利必須持續擴增（才能讓估值倍數降低一些，卻不致觸動股價大跌）。但這也令人不太樂觀，畢竟現在美企盈餘占美國GDP比率已經位於紀錄高點，成本則全面升高，美國企業稅率若是上調，就更不妙了。

六，股票相對於債券的投資報酬仍誘人。目前情況是如此，但隨著歷時十年的量化寬鬆（QE）計畫退場，「便宜資金」時代落幕，未來若長期公債殖利率開始上升，就可能輕易使資金從股市流出、轉向固定收益。

綜合以上，2022年的展望似乎有異常多種可能的排列組合，不無可能複製2021年令人刮目相看的報酬率，只是風險極高——2022很可能是健康威脅減輕，但財富威脅加劇的一年。

央行 美股 殖利率

上一則

蘋果：鴻海清奈廠列為「留觀」 將合作改善食宿條件

延伸閱讀

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場
染Omicron可抗Delta？南非研究：保護力升4倍

染Omicron可抗Delta？南非研究：保護力升4倍
全美GDP最高50縣 灣區占5個

全美GDP最高50縣 灣區占5個
「大霹靂」之後…宇宙誕生時啥模樣？韋伯10年任務

「大霹靂」之後…宇宙誕生時啥模樣？韋伯10年任務

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
彭博資訊指出，中國目前仍仰賴英特爾的晶片，英特爾因此不懼對新疆人權表態。 路透

英特爾要求供應鏈停用新疆貨 哪來的底氣？

2021-12-22 08:35
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021-12-22 07:31
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史
「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋