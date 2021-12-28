商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯集團遭到美國以侵犯人權為由列入黑名單，不過，這家中國大陸人工智慧公司仍將照常在香港 首次公開發行股票（IPO），公司創辦人湯曉鷗也將因此躋身世界級富豪榜。

商湯在一份交易所文件中表示，發行15億股的定價為每股3.85港元，在募股價區間的低端，上市籌資淨額為港幣55.5億元，其中向香港散戶投資 人發行的1.5億股股份獲得5.2倍認購。

商湯也是滴滴出行7月紐約上市引發北京 強烈反彈以來，首家境外IPO的大陸科技獨角獸。股票定於12月30日在香港開始交易，市值超過160億美元。

儘管與美中關係持續惡化且北京當局也在整頓科技巨人，但中國大陸連同其監控系統仍持續為風險資本家創造巨大的財富和豐厚的回報。

53歲的湯曉鷗早年畢業於麻省理工學院，目前在香港中文大學擔任信息工程系教授，他持有商湯21%的股份。據彭博億萬富豪指數測算，其持股價值34億美元。

外界原本普遍預料商湯上市案會大獲成功，但該公司近年來麻煩不斷，本月被迫延後IPO，因美國政府聲稱該公司的臉部識別軟體被用於在新疆鎮壓維吾爾人。但商湯一再表示，導致華盛頓實施制裁的這些指控毫無根據。

湯曉鷗在中國科技大學獲得學士學位，後畢業於紐約羅切斯特大學，又在麻省理工學院從事水下機器人和計算機視覺研究，並於1996年獲得博士學位。

他曾在微軟亞洲研究院供職數年，2014年與聯想研究院的徐立在上海共同創立了商湯科技。該公司吸引了IDG Capital的早期投資，後又獲得了軟銀集團、阿里巴巴和銀湖資本的支持。

從募股說明書來看，商湯現在是亞洲最大的AI軟體公司，市場占有率達11%。其技術廣泛用於多項領域，包括協助中國警方、在電影中插入產品，及在騰訊控股的一款手機遊戲中創造擴增實境（AR）的效果。

商湯被美國納為黑名單後幾天續推IPO，基石投資人（cornerstone investors）的認購規模也從4.5億美元增至5.12億美元，其中包括上海徐匯資本投資。

該公司後來向香港交易所上傳提交的法律意見書，聲稱美國有關限制並不適用於受制裁子公司的母公司。