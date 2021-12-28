疫情主導盤勢 道指連升五日

美股漲跌互現，主要股指可望在今年最後一周創下歷史新高。美聯社

美股漲跌互現，主要股指可望在今年最後一周創下歷史新高。

道瓊工業平均指數連續第5個交易日走升，上漲95.83點或0.26%收3萬6398.21點。史坦普500指數在盤中觸及新高後下跌4.84點或0.1%至4786.36點。那斯達克綜合指數下跌89.54點或0.56%至1萬5781.72點。

隨著Omicron變種病毒 的威脅迫在眉睫，市場繼續關注疫情發展方向。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「我們正在放鬆對Omicron變種病毒的一些反射動作和初步反應。」

疾病控制與預防中心(CDC)27日建議將檢測呈陽性的患者隔離期間從10天縮短至5天，前提是這些人沒有症狀。南非的研究還表明，感染Omicron有助於提高對早期Delta病毒株的免疫力。

在Omicron相關資訊下，疫情製藥商股價格走低。輝瑞下跌2.03%，Moderna下跌2.2%。

前一個交易日上漲的晶片股下跌。輝達下跌2.01%，應用材料下跌1.89%。

在好的一方面，與旅遊相關的股票 在27日受到重創後，28日反彈。飛機製造商波音領漲道指，上漲1.46%。美國航空是史指漲幅最大股票之一，上漲2.04%。

Allspring Global Investments資深投資組合經理人帕特爾(Margaret Patel)表示，「如果新變種病毒未能打垮美股，年底前就沒有任何事物能阻止股指繼續走升。」

歷史上股票通常會在一年最後幾天在交易清淡中走升，這段時間通常被稱為「聖誕老人行情」。

今年以來，史指上漲超過27%，那指上漲約22%。道指相對落後，上漲近19%。