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過去2周…7州Omicron確診增3倍 夏威夷暴增近10倍

從卡車司機到船員都掀離職潮 全球供應鏈明年恐仍卡卡

編譯葉亭均／綜合報導
疫情使得全球卡車司機職位無法找到充足人力。（歐新社）
疫情使得全球卡車司機職位無法找到充足人力。（歐新社）

疫情使得全球物流產業大亂，如今，船員拒絕返回船上，卡車司機對新冠病毒相關邊境封鎖措施的擔憂勝過加薪的吸引力，意味運輸產業接下來一年可能仍要面臨供應鏈受擾的混亂情況。

由於Omicron感染激增、各國政府緊縮限制措施，全球大大小小物流業者都無法找到充足的員工。根據國際陸路運輸聯盟（International Road Transport Union）的資料，在全球所有全職卡車駕駛職位中，約20%找不到人力，儘管許多雇主已祭出加薪手段。一些貨櫃運輸的未來聘僱展望也拉警報。

海運研究顧問公司Drewry分析師希尼（Simon Heaney）表示：「對於貨主來說，2022年又將成為面臨嚴重受擾、供應不足與成本極高的一年。病毒再次顯現其能耐。」他預測，未來12個月還要因應勞力吃緊與衛生相關的繁瑣規定。

隨著Omicron變種病毒大流行，在供應鏈基礎設施依然混亂之際，負責船隻與卡車運送貨物的勞工首當其衝。由於面臨長達數周的隔離、跨越邊境的危險本質以及擔憂染病的恐懼，一些勞工拒絕接下合約，一些則另覓他職。

在羅馬尼亞，許多卡車司機不接受駛往歐洲其他地區的長途載運工作，原因是去年被歐盟邊境長達48公里的塞車、多達18個小時的漫長等待嚇到。根據運輸業者Alex International Transport 94 SRL執行長康斯坦丁奈斯科表示，這種問題在感染病例激增的國家尤其嚴重。該公司有130輛卡車在全歐洲載運醫藥與食品。

康斯坦丁奈斯科說：「長時間在路上、睡在車廂，不知道與你接觸的人是否有病毒，卡車駕駛不再具有吸引力。我看不到新一代的卡車司機，疫情已使這項工作變得不具吸引力。」

另據Logistics UK的數據，在英國，第2季重型卡車駕駛人數比2019年同期減少23%，相當約7.2萬人；在中國大陸，勞工擔心政府的清零政策實施嚴格隔離措施，也讓卡車司機人數減少。

航運產業也面臨類似的缺工挑戰。例如新加坡油輪營運業者Western Shipping表示，在1,000多名船員中，約20%不想回到甲板上；截至上月，中英船舶管理公司（Anglo-Eastern Group）的3萬名船員中，約5%已表達沒興趣簽署新的工作合約。

邊境 勞工 疫情

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