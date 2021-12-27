期待聖誕行情 史指收創新高

在經過聖誕節假期後的重新開盤，加上投資人重新評估了omicron變種病毒的傳播，美股上漲。(美聯社)

在經過聖誕節假期後的重新開盤，加上投資 人重新評估了omicron變種病毒 的傳播，美股上漲。

史坦普500指數上漲65.4點或1.38%至4791.19點，為今年第69次收盤創下新高紀錄，也是一個多月來再次盤中觸及歷史高點。道瓊工業平均指數上漲351.82點或0.98%至3萬6302.38點。那斯達克綜合指數上漲217.89點或1.39%至1萬5871.26點。

在新冠病毒病例激增之下，市場策略師對整體股票前景仍保持樂觀。最新研究顯示，與其他變種病毒相比，omicron菌株的住院風險較低。

摩根大通分析師拉柯斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)在報告中表示：「預計Omicron不會大幅影響成長前景，但可能會加速疫情 結束。」

投資者正在等待聖誕老人行情，以結束史指回報約27%的今年。

史指歷來會在聖誕老人拜訪期間上漲，通常是一年的最後5個交易日和新年的前2個交易日。今年的期間是從27日開始。

科技股提振了史指。AMD和輝達(Nvidia)等晶片股是漲幅最大的公司之一，漲幅分別達5.62%和4.4%。

隨著油價走高，能源股也是史指的領頭羊之一。APA Corp上漲7.29%，Devon Energy上漲6.05%，Diamondback Energy上漲4.91%。能源將成今年史指表現最佳的類股。

萬事達卡數據顯示，2021年的假日銷售額較去年增加8.5%，為17年來最快增速。即使過去幾周出現供應鏈中斷、售價上漲和omicron變種病毒衝擊，銷售依舊成長。Ralph Lauren和Ross Stores等零售股上漲。

在報導宣稱激進投資客Starboard Value LP持有網域註冊商GoDaddy 6.5%股份後，GoDaddy股價上漲8.36%。

然而，由於疫情繼續造成衝擊，旅遊類股走低。

航空股在假期周末後下跌，由於與疫情相關的問題，數千架航班被取消。在航空公司希望增加班表以滿足大增的旅遊需求之際，omicron變種病毒卻導致人員短缺。達美航空、聯合航空和美國航空均走跌。

郵輪爆發疫情，郵輪公司股價也出現回落。皇家加勒比下跌1.35%，嘉年華下跌1.16%，挪威郵輪下跌2.55%。

美國傳染病專家佛奇博士(Anthony Fauci)26日表示，隨著omicron變種病毒在全球迅速傳播，新冠病毒病例可能會繼續激增。他警告眾人不要自滿，「病例數每天都在上升。最近一周平均新增約15萬人，而且未來可能會更高。」