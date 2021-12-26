過去兩年維繫美國日常生活正常運作，勞工們累了

過去兩年直接面對顧客的第一線勞工開始感到疲累。（路透）

麥當勞經理艾迪(Deatric Edie)去年因感染新冠病毒而住院，有兩個月無法工作，而她的帳單堆積如山，驅逐通知貼在她的門上。

她將這次經歷描述為「一生中所能想像到的最可怕的事情。我不想再經歷那樣的事情了」。

艾迪患有糖尿病，並且「非常擔心」Omicron變種病毒和不斷增加的新冠病毒病例。

但她說，她目前時薪10元的佛州好萊塢麥當勞並沒有將她的健康安全或她管理的30名左右員工放在首位。與大多數連鎖店一樣，這家麥當勞是加盟店，自行制訂薪資標準和福利政策。而麥當勞今年表示，它正在提高公司所有直營店薪資。

她希望麥當勞對其加盟店和顧客都能「強制」執行安全問題，以「推動安全工作」；她也對該公司沒有要求顧客戴口罩 或在員工篩檢呈陽性時該如何應對而感到沮喪。

艾迪加入「為時薪15元而戰」(Fight for $15)運動，倡導為勞工 提供更高的薪資和福利，而且最需要的不僅僅是更好的疫情 保護。她希望麥當勞能提高薪資，保證帶薪病假，並為涵蓋加盟店的所有員工提供健康保險，這些是「最重要的事情」。

她在速食業從事3份不同的工作，經常早上5:30起床，一直工作到第二天凌晨2:00。有時還必須睡在麥當勞停車場的車裡，白天回家小睡一下。但她仍然在努力面對帳單。

艾迪說，「我的身體很累，但我仍然必須上班，因為我需要賺錢。」

她去年生病前曾工作過的麥當勞店主艾許林(Brad Ashlin)表示，該店有嚴格的衛生標準，包括追蹤接觸者和員工戴口罩的規定。

他發表聲明指出，「我的餐廳員工、顧客和Broward郡社區的健康和福祉是最重要任務。隨著新型變種病毒出現，我們將繼續根據當地法規以及健康專家和CDC的規定，對我們的餐廳營運做出改變，以確保我們的顧客和工作人員的安全。」

●美國低薪工作的代價

Omicron變種病毒在美國的迅速崛起給商店和餐廳員工帶來新的壓力，這些員工在經歷近兩年的致命疫情後已經筋疲力盡。

在疫情危機初期經常被譽為英雄、協助美國繼續運作的人們卻不能待在家裡。收銀員、廚師、侍應生、銷售助理、庫存員、保管員、商店管理人員等勞工，總是面臨著無窮無盡的挑戰和安全隱患，而且薪資偏低，又往往缺乏強有力的帶薪病假政策和福利。

這些直接面對客戶的員工在工作時每天都冒險感染致命病毒的風險。據美國食品和商業工人工會(UFCW)表示，至少有213名零售和雜貨店員工死於新冠病毒，超過5萬人被感染或暴露於風險中。

這些勞工還因一些公司停止疫情開始時提供的危險津而苦苦掙扎。他們還需面對人手不足的問題、拒絕戴口罩又憤怒甚至暴力相向的顧客、厚顏無恥的商店扒手「重傷」員工和商店槍擊事件。

加州大學伯克利分校勞工研究與教育中心主席雅各布斯(Ken Jacobs)說，這一切都對勞工的身心健康造成損害，「Omicron變種病毒帶來許多這些問題。」「第一線零售和餐廳員工再次面臨健康風險和必須上工賺錢養活自己的艱難決定。」

這樣的條件和薪酬也導致服務業勞動力短缺以及亞馬遜、星巴克和Dollar General等公司員工發起組織工會運動。

根據勞工統計局的最新數據，10月住宿和食品服務領域約有160萬個工作崗位開缺，零售業則有110萬個。這兩個行業的私營部門員工在10月的離職率最高。

●不能待在家裡

由於規模龐大，大型零售和餐廳業者不可能照顧到所有客戶和員工的行為。許多連鎖店只能經由提高最低薪資和擴大福利來應對日益上揚的員工不滿。

但最近對勞工的採訪顯示，他們在最新的疫情浪潮中對工作感到苦惱，也對雇主在疫情期間提供的待遇感到惱火，並表示他們的聲音被忽視了。

威斯里(Liz Wesley)是科羅拉多州科羅拉多泉King Soopers超市的花藝經理，時薪20.51元，她說她「因為未獲上級支持而感到筋疲力盡，深感不受尊重」。

她說，店內至少有4名員工生病，但是這家Kroger旗下的超市並沒有告訴員工是否會因感染新冠病毒而停職，「我覺得公司沒有讓我們被充分告知。」

客戶行為一直是她最擔心的重點，3月在距離King Soopers兩小時車程外的Boulder發生大規模槍擊事件，她仍然感到害怕。

她說，許多顧客已經停止戴上口罩或保持社交距離，但卻沒有人敢對顧客提出要求，「King Soopers已將銷售金額和顧客置於商店工作人員之上，即使他們很粗魯、不守規矩和不願意保持社交距離。」

她對此感到筋疲力竭，開始將其視為理所當然。但她別無選擇，「如果我能待在家裡工作，我早就這麼做了。但我沒有那種好運。」

King Soopers為因3月槍擊案而感到擔心的員工、家庭和其他人開設了一個資源和支持中心。King Soopers的發言人還表示，該連鎖店提供了一種「機會文化」和具競爭力的薪酬福利和彈性工時的職位。

公司發言人說，Kroger已向兼職員工額外支付1200元，向全職員工支付1760元，以在疫情期間「獎勵和認可」他們的表現。

發言人說：「我們的員工和客戶的安全仍是首要任務。」隨著Kroger準備迎接疫情進入下個階段，它正在修改政策以「繼續鼓勵安全行為」。

●「衝突的第一線」

零售業勞工的盟友也對新冠病例的激增感到不安，並主張加強商店的安全保護和提高勞工工資，以幫助他們承受不斷上漲的食品價格。

UFCW於12月致函63家零售連鎖店，呼籲它們採取措施，例如提醒顧客戴口罩、向員工分發免費個人防護裝備、在店內重新建立社交距離措施、為接種疫苗提供帶薪病假福利，以及實行「通膨薪資保障」。

隨著疫情持續發展，實體店面的口罩政策也發生變化，並可能再次成為爆發點。

大多數連鎖店在春季開始接種疫苗後就不再要求顧客戴口罩，除非當地政府有相關規定。雇主一直不願讓所屬員工因要求顧客佩戴口罩和遵守安全規則而路陷入兩難，因為過去為此而發生數十起顧客反抗甚至暴力行為的事件。

沃爾瑪、亞馬遜和其他公司最近開始要求旗下員工再次戴上口罩，但沒有改變他們對客戶的要求。

亞利桑納大學社會學學院教授梅耶(Brian Mayer)研究了疫情期間雜貨店勞工的心理健康狀況。他和一組研究人員發現，去年接受調查的亞利桑納州雜貨店員工中有20%在疫情期間經歷了嚴重的精神壓力。

顧客行為就是造成這種壓力的主要因素之一。

現在，隨著Omicron變種病毒的傳播和佩戴口罩成為保障安全的重要方式，梅耶擔心勞工將再次因口罩、社交距離和居家隔離等議題而「處於衝突的第一線」。

他說，如果顧客最近幾個月已經習慣不戴口罩或保持社交距離，就可能會有更多的阻力重新接受規範，「顧客面對的一線工作人員，如零售和餐廳員工，將首當其衝。」