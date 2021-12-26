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巴隆：Omicron不是黑天鵝 明年股市仍樂觀

編譯林聰毅／綜合外電
儘管Omicron新冠變種病毒正迅速成為全球主要病毒株，但專家認為，Omicron病毒不會「擊沉」經濟復甦，投資人應為疫後經濟的迅猛復甦預先布局。（歐新社）
儘管Omicron新冠變種病毒正迅速成為全球主要病毒株，但專家認為，Omicron病毒不會「擊沉」經濟復甦，投資人應為疫後經濟的迅猛復甦預先布局。（歐新社）

儘管Omicron新冠變種病毒正迅速成為全球主要病毒株，打亂許多人的聖誕假期、衝擊經濟活動，但專家認為，Omicron病毒不會「擊沉」經濟復甦，也不是類似去年3月新冠疫情剛爆發時的「黑天鵝」事件，投資人應為疫後經濟的迅猛復甦預先布局、並兼顧消費者與企業行為的轉變。

CNN指出，美國每日新增確診病例數已超越Delta變異株傳染期的高峰數字，法國24日新增病例數首度超越10萬人，義大利24日新增病例數是連續第三天創新高，新加坡更發現新一起Omicron病毒的群聚感染，可能將進入社區傳染階段。

由於Omicron病毒快速蔓延，已迫使部分活動取消或延後，消費者也減少出外用餐時間，疫情較嚴重地區的企業也暫停營業，預料將拖累明年初的經濟成長，但預料不會造成長久衝擊，因為南非和英國的初期證據顯示，Omicron病毒的傳染力雖然更強，但造成的重症與住院人數卻遠低於去年，尤其是對已完成接種mRNA疫苗者。

最新一期的巴隆金融周刊（Barron's）在訪調分析師看法後，便總結認為，Omicron疫情不是類似去年疫情剛爆發時重擊股市的黑天鵝事件。美國食品藥物管理局（FDA）上周給予輝瑞及默沙東的抗新冠病毒口服藥緊急使用授權，也是可以樂觀看待股市的另一理由。

因此投資人不必過度反應賣出股票，每一波疫情雖然都會短暫干擾企業運作，例如聯合航空、郵輪業者嘉年華、希爾頓全球酒店集團、Live Nation娛樂集團及喜滿客（Cinemark）等最易受Omicron疫情影響的企業，之後卻都能迅猛復甦。

不過，疫情將改變消費者和企業的行為，若消費者待在家裡更久、以等待Omicron疫情過去，藥局、食品雜貨店，及家居用品供應商等業者有望受惠，包括沃爾瑪、好市多、目標百貨和BJ量販店。另一個有助提振市場信心的利多為企業財報，美股財報季將在1月中旬開鑼，標普500指數成分企業本季獲利預估將成長21%。

DataTrek Research共同創辦人柯拉斯說，本益比非常高的蘋果、微軟和字母等公司的股價表現，在4月起之後幾季的表現可能會不如大盤，因為在「全球同步復甦」情況下，投資人轉向金融、工業及能源等公司。

巴隆也指出，牽動股債市的最重要因素，仍是美國聯準會（Fed）的政策轉變，而Fed官員思維可能受到通膨與勞動市場情勢的影響。

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