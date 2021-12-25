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「知乎」美股表現差、遭令整改 傳赴港2次上市

記者黃雅慧／綜合報導
中國最大的問答式線上社區「知乎」遭到處罰。（取材自百度）
中國最大的問答式線上社區「知乎」遭到處罰。（取材自百度）

中國媒體「界面新聞」25日發布獨家消息指出，知識平台「知乎」計畫近期赴港上市，或在明年1月提交IPO文件。對此，知乎回應表示：「沒有聽說此消息」。

界面新聞報導，此前有消息稱知乎將拆除VIE結構，或歸國上市，知乎暫未公開回應。但「拆VIE」的說法並不成立。

界面新聞觀察指出幾項知乎可能赴港上市的線索。一是近期知乎股權架構變動明顯。據天眼查App顯示，12月21日，知乎主體公司「北京智者天下科技有限公司」多個股東退出，包括北京搜狗信息服務有限公司、深圳市利通產業投資基金有限公司，後者為騰訊關聯公司。 上述變動後，該公司僅剩兩名股東，分別為持股99.3%的知乎創始人兼CEO周源，以及持股0.7%的知乎合伙人兼CTO李大海。

其次，今年3月，成立十年的知乎在紐交所上市，但股價表現並不理想。知乎開盤首日即破發，發行價每股美國存托憑證（ADS）9.5美元，開盤報8.05美元，收報8.5美元，跌幅為10.53%，對應市值47億美元。6月，其股價最高觸及13.85美元，隨後一路下滑。截至12月23日，股價來到5.28美元，市值30億美元。九個月時間，知乎市值已跌去36%。

再者，北京網信局才於20日約談處罰知乎，因為知乎網多次出現法律法規禁止發布或者傳輸的信息等問題，責令其立即整改。

此外，從上市財報來看，知乎今年第2季總營收人民幣6.4億元，年增144%，淨虧損3.2億元，年增177%；第3季總營收人民幣8.2億元，年增115%，淨虧損2.7億元，年增145%。營收擴大同時，虧損也持續擴大。

而在美中概股回港二次上市有利於融資，同時規避中美地緣政治風險，因此今年有許多中概股選擇回港二次上次，如阿里巴巴等。

但對於此一傳聞，「貝殼財經」報導，知乎回應稱「沒有聽說此消息」。多位資本市場人士也對貝殼財經表示，知乎回港上市可能性不大，畢竟二次上市的中介費也不菲，知乎目前市值約30億美元，可以募集的金額不高，整體考慮並不划算。

營收 北京 股價

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