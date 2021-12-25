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下一款炙手可熱的迷因幣何處尋？ 專家指點迷津

編譯陳律安／綜合外電
狗狗幣等迷因幣今年漲勢驚人，誘使投資人尋找下一款同樣具備大漲潛力的迷因幣，能夠早早就就進場布局。 路透
狗狗幣等迷因幣今年漲勢驚人，誘使投資人尋找下一款同樣具備大漲潛力的迷因幣，能夠早早就就進場布局。 路透

過去一年來，部分迷因幣漲勢凌厲，CoinDesk數據顯示，狗狗幣今年來激漲逾3,300%，柴犬幣更飆漲逾45,500,000%，促使投資人尋找下一個最有爆發潛力的迷因幣。

MarketWatch報導，分析師說，一款成功的迷因幣，常具備由強勁社群支撐的共同特質。DailyFX資深貨幣策略師瓦奇歐說，馬斯克等名人加持，也有助於推廣迷因幣。然而加密幣產業人士也警告，投資人須謹慎挑選標的，避免成為「抽地毯」等騙局的受害者。

抽地毯意指加密幣研發者放棄該計畫，並捲走投資人資金，「魷魚幣」即為典型案例，該幣一度在3小時內從39美元飆漲至2,857美元，但在瞬間即崩跌為零，疑似遭開發者捲款出場。其實這一切早有預兆，部分投資人說，他們只能買進「魷魚幣」卻無法賣出，且該幣的白皮書也出現多處拼字錯誤。

加密幣投資平台「My Digital Money」共同創辦人兼總裁葛特拉克說，投資人在檢驗加密幣計畫時，應注意開發團隊過往紀錄，並確認其為正派經營團隊，還須留意該款加密幣的分配模式，若開發團隊持有大量部位，代表風險很高，有捲款潛逃的可能性，「應確保單一人士持有比率不超過5%」。

關於迷因幣前景，瓦奇歐認為，在主要加密幣走弱之際，散戶可能會對投入新創立的加密幣、並藉此試圖迅速致富缺乏信心。

部分分析師認為，隨著愈來愈多機構投資人投入加密幣市場，可能壓縮迷因幣的空間。Ubik集團區塊鏈主管戴斯蒙說，由於加密幣市場已更具效率，也吸引更多「聰明錢」流入，散戶資金將隨之降低，未來可能有更多資金流向以真正具實用價值的加密幣，而非僅有社群支撐的迷因幣。

但葛特拉克則抱持不同看法，他認為在未來三至五年，會有更多非玩票性質的投資人跨足迷因幣，且部分迷因幣可望在明年進化、帶來支付等實用功能，例如馬斯克曾說旗下電動車大廠特斯拉可望接受狗狗幣，連鎖影城AMC執行長亞倫也說將接受柴犬幣。

投資 社群 馬斯克

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