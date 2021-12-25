Clubhouse熱潮消退、成長趨緩 執行長：賺錢非當務之急

Clubhouse共同創辦人戴維森認為，熱潮消退只是社交新創公司淡旺季的一環。美聯社

回顧今年初，「Clubhouse 」幾乎堪稱矽谷高科技圈的關鍵字，特斯拉執行長馬斯克曾上Clubhouse「開講」，更提升該平台的知名度。這個語音社群應用程式（App）也被賦予很高期望，被視為社群媒體 的明日之星。

倫敦金融時報（FT）報導，Clubhouse去年底開始爆紅，並在今年獲得爆炸性成長，成為歷來用戶數增加最快的其中一個社群媒體。Clubhouse立志成為下一個大型社群媒體，但專攻語音聊天，而非主打文字或照片。當時民眾在居家防疫 期間，正設法找機會聊天解悶，也把Clubhouse與Snap和TikTok做比較。

隨著時間過去，Clubhouse的超人氣泡沫似乎破滅，原因包括熱潮退燒、App下載次數銳減，以及受臉書母公司Meta和推特等大型科技公司的競爭衝擊。

Clubhouse共同創辦人戴維森（Paul Davison）認為，熱潮消退本來就是社交新創公司發展時會碰到的高低起伏，強調資本雄厚的競爭對手雖跟在他們背後推出功能類似的產品，但並未真正撼動Clubhouse。

事實上，戴维森認為賺錢不是當務之急。Clubhouse現正依賴Andreessen Horowitz等創投業者多次資助，在數輪募資籌措約3.1億美元。在最近一次的6月募資中，Clubhouse估值上看40億美元。

戴维森接受FT專訪時說：「放眼未來，隨著我們推出更多產品，與創作者分享創作收入，我認為這些費用有助支應整個事業，不過我們尚未敲定所有細節。」

今年42歲的戴维森並表示，目前公司資金充足，至於能否達到長期成長，並證明自己不只是防疫期間打發時間的玩意兒，仍是未知數。

戴维森也說，這項計畫不是在語音平台之外開疆闢土，而是全力「成為一家盈虧自負的獨資企業」。他在訪談中迅速列出十幾項活動，希望Clubhouse都可提供支援，包括廣播、約會、晚餐派對、財報法說會、喜劇節目，甚至舉辦音樂祭。