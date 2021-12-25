2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

股票市場漲勢有類股輪動，消費者市場也有支出輪動。

2020年新冠肺炎疫情 蔓延全球後，居家避疫 觸動第一波大輪動，消費者支出湧向派樂騰（Peloton）健身器材、寵物、運動褲、天然酵母等。

2021年，隨著新冠疫苗接種日益普及，經濟重啟帶動第二波大輪動，消費者又擦起口紅、脫掉家居服並穿回西裝和洋裝，讓消費品、零售和精品公司獲利甚豐。

2022年呢？來年消費者習慣又要轉變了，而這第三波大輪動可能就沒有那麼「大氣」了，消費者可能變得「小氣」，反映三種顧慮讓支出轉趨謹慎。

彭博資訊報導，這三股威脅是：感染新冠變種病毒Omicron的病例急遽增加、物價漲聲四起，以及利率走高。在疫情期間的存款花用殆盡之際，民眾明年同時面對疫情、通膨和央行升息的威脅，支出勢必變得更保守。

消費者一旦縮減支出，對哪些業者最不利呢？

--英國消費電子零售商 Currys已察覺，電子裝置的需求已開始減弱，畢竟新筆電、新iPhone或新家電的價格都不低。

--美國房屋修繕零售商勞氏家居（Lowe's Cos.）表示，居家避疫帶動的這波房屋修繕熱潮已逐漸退潮。

--疫情期間湧現的新屋買氣，明年也可能隨利率回升而減弱。

--大型、高價品可能在消費者節省開支考量下首當其衝，但節約消費潮流也將擴及其他領域。

那麼，誰會是新一波消費支出大輪動的受惠者？

消費者感到財務緊繃壓力時，常傾向割捨知名大品牌產品，改買賣場自有品牌（private label）產品，或是少吃肉類，改吃蔬食。另一種省錢方式，是減少疫情期間的某些享受，像是叫外賣。

元月對零售商、餐廳和酒吧業者而言，通常是業績較慘澹的月份。因為在假期購物季過後，消費者收到信用卡帳單，和「素食1月」（Veganuary）運動的影響。只是2022年業者可能面臨更殘酷的挑戰。

這再次提醒各行各業：如同股市中各類股輪流漲，消費熱潮也會風水輪流轉，絕不是只朝同一方向流。