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前人行長周小川：推進上海證券市場 有必要開闢國際板

記者黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（取自博鰲亞洲論壇官網）
中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（取自博鰲亞洲論壇官網）

中國金融學會會長、中國人民銀前行長周小川25日在「2021上海國際金融中心發展論壇」上表示，上海國際金融中心建設有必要研究推進國際板的建設。

周小川說，從股權和債券市場來看，上海國際金融中心的建設主要聚焦兩個方面。一方面是資金，要引導中國國內資金和國際資金流入與流出；另一方面是籌資主體，建設國際金融中心，需要中國國內和國際機構深度參與中國市場。

周小川認為，從當前的國內外環境來看，上海國際金融中心建設有必要研究推進國際板建設。雖然當前國際環境面臨諸多挑戰，但也可以看到，在推動「一帶一路」倡議過程中，沿線許多國家和地區許多企業很難通過股權和債權進行融資。「我們應該考慮從這方面著手，允許『一帶一路』沿線國家和地區比較好的企業到在中國市場進行融資。」

那麼要如何建設國際板？周小川認為，建設上海國際金融中心，推進對外開放水平，加速國際化，這也涉及到貨幣兌換、會計準則、語言、監管標準等問題。因此，要保護中國投資者對外投資，也要保護國際投資者在中國投資。因此，提高相關準則透明度、提高監管水平和能力、加大投資者保護是國際板建設的重要內容。

投資 一帶一路 融資

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