股指連漲三日 史指收創新高

主要股指23日連續第3日上漲，投資人完全擺脫之前對Omicron變種病毒的擔憂。美聯社

主要股指23日連續第3日上漲，投資 人完全擺脫之前對Omicron變種病毒 的擔憂。

道瓊工業平均指數 上漲196.67點或0.55%至3萬5950.56點。史坦普500指數上漲29.23點或0.62%至4725.79點，創下歷史新高，距盤中歷史高點不到0.4%。那斯達克綜合指數上漲131.48點或0.85%至1萬5653.37點。

即使成交清淡，但股市全面上漲。銀行股走高，大型科技股微軟和輝達也走升。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「本周美股大部分上漲是由於上周過度擔憂以及拋售終於停止，令人明顯鬆了一口氣。」「一旦股市走高，不想錯過聖誕老人行情的逢低買家就進場了。」

最新研究顯示Omicron的住院風險低於其他新冠變種病毒，有助於提振投資情緒。

美國食品和藥物管理局(FDA)授予輝瑞口服藥丸的緊急使用授權，這是第一種針對該病毒的口服抗病毒藥物。FDA還於23日批准了默克公司的新冠抗病毒藥丸。

所有三大股指本周走高。道指上漲1.6%，史指上漲2.3%，那指上漲近3.2%。美股24日因聖誕節假期休市。

在經濟重新開放方面，航空公司和郵輪公司是本周最大的贏家。嘉年華公司自20日以來上漲16%。希爾頓全球本周上漲9.8%。

由於對最新新冠病毒傳播速度的擔憂，主要股指連跌3個交易，史指出現9月來最大3日跌幅；那指則是5月來最糟3日走勢。然後自21日開始反彈。

最新的經濟數據顯示經濟強勁，勞動力和支出趨勢有所改善，但通膨處於令人不安的水平。

截至12月18日當周初請失業金人數大致符合預期，為20.5萬人。11月耐久財價格上漲2.5%，高於《道瓊》估計的1.5%。11月個人收入和支出均有所增加。

但在通膨方面，聯準會(Fed)密切關注的核心個人消費支出(PCE)指數11月環比上漲0.6%。核心PCE同比成長4.7%，高於預期的4.5%。