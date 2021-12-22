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鴻海投資達標 將獲威州近3千萬美元補貼

編譯季晶晶／綜合外電
鴻海因2020年創造就業和資本投資達標，可獲美國威州政府近3,000萬美元補貼。(路透)
鴻海因2020年創造就業和資本投資達標，可獲美國威州政府近3,000萬美元補貼。(路透)

美聯社報導，鴻海有資格獲得美國威斯康辛州將近3,000萬美元的稅務優惠，這是台灣電子代工巨擘自2018年在威州動土設新廠以來，首次取得州政府補助。

根據當地媒體威斯康辛州日報（Wisconsin State Journa），威斯康辛經濟發展廳（WEDC）周三證實，鴻海已符合創造就業和進行投資的要求。

鴻海去年在位於拉辛郡的工廠創造了579個符合條件的工作職缺，資本投資達2.66億美元，因此能在就業租稅抵免上獲得220萬美元的優惠，在資本投資租稅抵免上獲得2,660萬美元的優惠。

威斯康辛經濟發展廳秘書Missy Hughes在聲明中表示：「WEDC確認鴻海創造足夠的就業機會並投入足夠的資本支出，可依修訂過後的合約獲得租稅抵免。」

鴻海依先前合約，前兩年一直未能獲得美國政府補助，最終與威州重啟協商簽署新的6年合約，只要能在2026年前創造至少1,454個職缺，資本投資達6.72億美元，就可獲得最高8,000萬美元的租稅抵免。新約沒有具體規定鴻海廠房生產何種產品。

鴻海6月30日申報，2020年底前創造970個職缺，經WEDC驗證，其中579個工作符合條件，遠高於481個職缺的最低要求，幾達601個職缺的目標。

鴻海 投資 就業

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