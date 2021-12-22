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大仁說財經 | 氣候、勞力、供應鏈 影響美國拐杖糖銷售

文／張大仁
拐杖糖原料價格飆升，商家獲利不如預期。（路透）
拐杖糖原料價格飆升，商家獲利不如預期。（路透）

丹佛Hammond's CEO舒曼(Andrew Schuman)的甘蔗業務今年訂單不斷湧入，但生意並不好。

他說，「今年我們不得不放棄一些業務。雖不會達到整體業務的30%，但肯定至少有10%。」他補充說，該公司一直在努力跟上需求。

糖果製造商，包括零售商和農民，在疫情期間受到商品價格高漲、勞動力短缺以及運輸和供應鏈混亂的猛烈衝擊，讓它們無法在假期充分獲利。

一個多世紀以來，Hammond's Candies為小型禮品店和大型雜貨店提供經典的聖誕禮品。它是美國最大的手工拐杖糖批發供應商。

舒曼說，「Hammond's向全國數千家零售商出售拐杖糖，從地方糖果店到家具店，再到五金店，再到眾所周知的一些大型商店。」像是Target、Cracker Barrel和Cost Plus World Market等。

今年，Hammond's的人力成本增加了30%，但人員配置仍然不足：公司250人的職位仍少了近100人。

舒曼說，「今年招聘員工真的很難。事實上，這可能是我在Hammond's的15年裡最難的一年。不僅雇人不易，工資也一直在上漲，因此在勞動力缺乏的情況下，勞動市場確實具有高度競爭性，對我們來說是個瓶頸。」他還補充說目前的正職員工每周都在加班。

Hammond's不是唯一有此感受的業者。

當沃爾瑪旗下的Sam's Club向Doscher's Candy Co.訂購美味棒棒糖時，後者共同所有人克拉克(Greg Clark)非常開心。但即使如此，他說，Doscher's的員工和用品只足夠生產Sam's Club大約70%的手工糖果訂單。

該公司發言人表示，「越來越多Sam's Club會員想要購買季節性糖果，包括拐杖糖。」「為了滿足預期的需求，我們增加其他供應商的採購量，並盡可能拉動庫存和生產。」

根據美國糖果商協會和IRI市場數據，在截至12月5日的5周期間內，季節性糖果總銷售額較去年增加20%。包括拐杖糖在內的非巧克力銷售額較2020年增加超過34%。

零售商將每家店面的節日糖果商品增加9%以上；數據顯示，非巧克力產品的總量增加近23%。

舒曼說，「業務一直很強勁，自去年10月以來就一直如此。我們的業務正在火熱。我不知該如何解釋，但希望它不會停止，因為這對購買並品嚐且獲得美味感覺的人來說有好處，也讓我們的員工和企業感覺很棒。」

許多消費者去年未能舉行家庭聚會，今年正爭先恐後地為假期囤貨。

51歲的安德森(Terri Andresson)在芝加哥Mariano's店內購物時抱怨：「這是我今天光顧的第四家雜貨店，卻始終未能為家中的聖誕樹和長襪找到足夠的拐杖糖。」

美國最大拐杖糖製造商Spangler Candy Co.總裁瓦蕭(Kirk Vashaw)表示，今年秋季增加輪班以滿足需求。這家總部位於俄亥俄州的公司拒絕不少訂單以處理供應鏈難題，且因卡車延誤而不得不改變糖果口味。

對舒曼來說，供應鏈的混亂影響它難以從中國取得樣品和錫包裝材料，只得從科羅拉多州和美國其他地方採購糖和玉米糖漿等成分。

他說，「這的確是個問題。我們因此失去了一些業務。我們無法控制，但是當原訂8月要進貨的東西直到10月還未見蹤影時，這就是個問題了，我們無法承諾客戶聖誕節時貨架上有貨可以銷售。」

食用糖短缺

面對全球供應緊張，一些食用糖供應商對食品製造商的供應量有限。

根據美國農業部(USDA)的數據，美國每年約四分之一的食糖需求來自進口。今年艾妲颶風席捲美國第二大甘蔗生產州路易斯安那州，大片 農地作物被毀。

與此同時，運費價格飆升，巴西和泰國這兩個全球最大食糖生產國的收成低於預期，讓國際糖價升至10年新高。

對於這些商品價格，舒曼表示，公司只能盡力適應，「我們正試圖調整價格或調整容量來因應，但每個人願意為一根美味的拐杖糖支付的費用是固定的，所以身為銷售商，我們只得自行吸收其中一部分以讓銷售更順利。」

一位產業專家表示，有些「商業買家將赤藻糖醇(erythritol)拿來作為替代甜味劑」也就是由玉米提煉出糖替代品。

但玉米甜味劑的價格也在上漲。Doscher's Candy的克拉克表示，用於製作拐杖糖的玉米糖漿供應商預計2022年價格將上漲10%。

由於食糖供應趨緊，部分海外食糖供應商未能交貨，美國政府調整食糖進口配額。

甜味劑用戶協會貿易組織主席帕斯可(Rick Pasco)表示，糖果生產商也深受到美國糖業政策的傷害，該政策限制進口以保護本土農民，而本土糖農只能提供一部分產品的需求。

供應鏈 零售商 俄亥俄州

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