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競爭激烈 Foodpanda縮減德國布局 日本事業喊賣

編譯王巧文／綜合外電
Delivery Hero宣布，將縮減德國Foodpanda餐點外送服務範圍，撤出六個德國城市，並打算出售日本Foodpanda業務，以專注其他優先事項。記者陳正興／攝影
Delivery Hero宣布，將縮減德國Foodpanda餐點外送服務範圍，撤出六個德國城市，並打算出售日本Foodpanda業務，以專注其他優先事項。記者陳正興／攝影

外送業者Foodpanda母公司德國Delivery Hero 22日宣布，將縮減德國Foodpanda餐點外送服務範圍，撤出六個德國城市，並打算出售日本Foodpanda業務，顯示Delivery Hero在短暫嘗試進軍這兩個市場後，迅速推翻原先策略。

Delivery Hero表示，Foodpanda將退出德國漢堡、慕尼黑、法蘭克福、斯圖加特、科隆及杜塞道夫（Duesseldorf）市場，此外，明年第1季將關閉或出售日本Foodpanda事業，以專注其他幫助集團成長的優先事項。

Delivery Hero說，這是因為Foodpanda面臨市場競爭激烈、人力短缺等挑戰，該集團執行長Niklas Ostberg更直言：「我們看到好多地方都有大把機會，但重返德國及日本市場，反而讓公司錯失一些機會。」

這家外送大咖2018年將德國本土業務賣給Just Eat Takeaway之後，今年5月又宣布重返德國市場。Foodpanda一個月前才在科隆、杜塞道夫及斯圖加特推出服務，作為擴大德國布局計畫的一環。而Foodpanda在去年9月進入日本市場。

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