連跌三日後反彈 道指大漲560點

在擔心Omicron變種病毒快速傳播、導致主要股指連跌3天後，美股大幅反彈。(美聯社)

在擔心Omicron變種病毒 快速傳播、導致主要股指連跌三天後，美股大幅反彈。

道瓊工業平均指數 上漲560.54點或1.6%至3萬5492.70點，受惠於Nike和波音的上漲。史坦普500指數上漲81.21點或1.78%至4649.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲360.14點或2.4%至1萬5341.09點。小型股羅素2000指數上漲2.4%，為7月來最佳單日走勢。

航空公司、郵輪公司和娛樂股等重新開放類股出現一些紓壓式買盤。達美航空上漲5.91%，聯合航空上漲6.89%，嘉年華上漲8.73%。拉斯維加斯金沙集團飆升8.4%，波音上漲5.86%。

拜登 總統21日發表談話，指接種加強針的人會受到「高度保障」，並敦促美國人接種額外疫苗。總統重申，美國不會重現2020年3月疫情爆發時的高峰期，讓全國進入強制封鎖狀態。

拜登表示，如果在1月和2月面臨一波omicron變種病毒患者，政府將部署1000名軍隊醫務人員支援醫院。白宮還採購了5億份居家Covid測試劑，美國人可以自明年起通過網站免費訂購。

聯邦衛生官員20日表示，由於omicron病例激增，占上周美國新增感染病例的73%，導致美股連續三個交易日下跌。史指20日創下9月以來最糟的連三日下跌。

Granite Investment Advisors負責人萊斯科(Timothy Lesko)表示，「股市似乎正在對短期超賣部位做出回應。」「Omicron及其未知的影響力正在推動顯著的波動。債券被超買，股票被超賣，現在大家都在尋找答案。」

他說，「如果omicron引發的症狀繼續保持輕微，即使有些爭議，但可能會因此出現反彈。」

美光飆升10.54%，這家記憶晶片製造商公布上季獲利遠優於預期，並提出看漲的財測。NXP Semiconductors和Advanced Micro Devices分別上漲3.09%和6.22%。

雖然供應鏈壓力持續，Nike仍上漲6.2%，這家運動鞋製造商財報獲利和銷售額都超出分析師的預期。Gap、Dick's Sporting Goods和梅西百貨等其他零售商也都上漲。

10年期美國國債殖利率反彈至接近1.5%。之前對Omicron變種病毒導致復甦放緩的擔憂，在上周拖累跌至1.36%。油價反彈2.5%至每桶70元以上，刺激Devon Energy、ConocoPhillps和Chevron等能源股反彈。

omicron病例的激增讓投資人感到緊張，現在至少在美國43州和90個國家和地區發現這種變種病毒。世界衛生組織(WHO)官員表示，omicron比之前新冠病毒的任何變種都更具傳染性。

藍籌股道指20日連續第3個交易日下跌超過400點，累計跌點近1000點。史指和那指均下跌超過1%。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)說，「隨著omicron案例數激增、持續的供應鏈壓力以及「重建美好未來」(Build Back Better)法案的失敗，本周因假期而縮短交易天數，波動性增加和交易量減少，都可能導致市場反應過度，但這可能是聖誕節前的買入機會。」

投資人還評估了拜登經濟議程的前景。雖然民主黨參議員曼欽反對，參院仍將在1月對拜登的全面社會安全網和氣候政策法案進行投票。目前尚不清楚民主黨是否會嘗試通過一項較小型的法案，僅包括完整方案的一部分。