三星召開全球策略會議 聚焦新部門綜效、供應鏈議題

三星電子21日起召開為期兩天的全球策略會議。美聯社

韓聯社引述業界人士指出，南韓三星 電子21日召開為期兩天的全球策略會議，這是三星大幅改組、精簡企業結構並任命新執行長後，首度舉行這項兩年一度的會議。

過去三星電子舉行全球策略會議時，國內及海外數百名高管都親自出席，討論求全球策略和其他核心事業議題，但受新冠疫情 影響，去年起改為線上舉行。

三星電子12月初宣布三年來首次高階人事異動，以及十年來首次公司結構整頓計畫，把公司精簡為兩大部門，分別是「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）和「「裝置體驗部」（DX）。

DS部門包含三星電子的主力晶片 事業，今年第3季晶片事業占三星營業利益逾60%。DX部門則負責應用程式、行動和網路事業。

DS執行長韓鐘熙（Han Jong-hee）和DX部門執行長慶桂顯（Kyung Kye-hyun）上任後，三星首次舉行全球策略會議。DS部門21日召開會議，DX部門的會議22日舉行。

與會的三星高管預期將討論如何為新成立的DX部門創造綜效，並檢討全球供應鏈吃緊帶來的各項挑戰，以及Omicron新冠變種病毒令疫情復熾的衝擊。

三星電子在美國德州泰勒市投資170美元興建晶圓廠，半導體事業暨裝置解決方案事業部預期將檢討這項計畫的進度，以及提升系統晶片和晶片代工事業競爭力的長期計畫。