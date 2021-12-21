我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

三星召開全球策略會議 聚焦新部門綜效、供應鏈議題

編譯林奕榮／綜合外電
三星電子21日起召開為期兩天的全球策略會議。美聯社
三星電子21日起召開為期兩天的全球策略會議。美聯社

韓聯社引述業界人士指出，南韓三星電子21日召開為期兩天的全球策略會議，這是三星大幅改組、精簡企業結構並任命新執行長後，首度舉行這項兩年一度的會議。

過去三星電子舉行全球策略會議時，國內及海外數百名高管都親自出席，討論求全球策略和其他核心事業議題，但受新冠疫情影響，去年起改為線上舉行。

三星電子12月初宣布三年來首次高階人事異動，以及十年來首次公司結構整頓計畫，把公司精簡為兩大部門，分別是「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）和「「裝置體驗部」（DX）。

DS部門包含三星電子的主力晶片事業，今年第3季晶片事業占三星營業利益逾60%。DX部門則負責應用程式、行動和網路事業。

DS執行長韓鐘熙（Han Jong-hee）和DX部門執行長慶桂顯（Kyung Kye-hyun）上任後，三星首次舉行全球策略會議。DS部門21日召開會議，DX部門的會議22日舉行。

與會的三星高管預期將討論如何為新成立的DX部門創造綜效，並檢討全球供應鏈吃緊帶來的各項挑戰，以及Omicron新冠變種病毒令疫情復熾的衝擊。

三星電子在美國德州泰勒市投資170美元興建晶圓廠，半導體事業暨裝置解決方案事業部預期將檢討這項計畫的進度，以及提升系統晶片和晶片代工事業競爭力的長期計畫。

三星 晶片 疫情

上一則

李澤楷旗下富衛集團取消在美IPO 可能轉回香港上市

下一則

連跌三日後反彈 道指大漲560點

延伸閱讀

三星下月發表新自駕晶片 傳將供特斯拉Cybertruck使用

三星下月發表新自駕晶片 傳將供特斯拉Cybertruck使用
憂釀Omicron超級傳播 企業紛紛停辦聖誕、跨年派對

憂釀Omicron超級傳播 企業紛紛停辦聖誕、跨年派對
德州打造半導體製造大本營 盼解決晶片荒

德州打造半導體製造大本營 盼解決晶片荒
企業年終開趴 意願減弱

企業年終開趴 意願減弱

熱門新聞

圖：pixabay

買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 13:28
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓，道瓊工業平均指數下跌532.2點。美聯社

四巫日波動性高 道指大跌532點

2021-12-17 16:38
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

科技股陷掙扎 那指大跌385點

2021-12-16 16:51

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗